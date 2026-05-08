I skadon kontrata në verë, lojtari i Real Madridit merr ofertë nga Milani
Milan ka zhvilluar bisedime me super-agjentin Pini Zahavi, teksa po shqyrton mundësinë e një transferimi me parametra zero për mbrojtësin e Real Madridit, David Alaba. E ardhmja e austriakut në “Santiago Bernabeu” duket e paqartë, por shqetësimet për historikun e dëmtimeve të tij mbeten.
Milani ka kontaktuar Zahavin, një nga agjentët më me ndikim në futboll, ndërsa klubi po kërkon përforcime të nivelit të lartë.
Raportohet se diskutimet fillestare ishin përqendruar te Robert Leëandoëski, por kërkesat e larta financiare të sulmuesit thuhet se janë jashtë kornizës aktuale të klubit. Si pasojë, vëmendja është zhvendosur te një tjetër klient i Zahavit.
Në këtë kontekst, David Alaba është shfaqur si një objektiv i mundshëm, me mbrojtësin që po i afrohet fundit të kontratës së tij me Real Madridin.
33-vjeçari, i cili më parë ka pasur një periudhë të suksesshme dhe të mbushur me trofe te Bayern Munich, po vlerëson opsionet përpara asaj që mund të jetë lëvizja e fundit e madhe në karrierën e tij.
Sipas MilanLive, Milani e sheh këtë situatë si një mundësi të mirë në treg. Bisedimet mes drejtuesve të Milanit dhe Zahavit janë zhvilluar në “Casa Milan”.
Edhe pse Lewandowski ishte fillimisht pjesë e bisedës, kërkesat financiare të një marrëveshjeje të mundshme e kanë zhvendosur fokusin drejt Alabës.
Alaba mund të luajë si qendërmbrojtës, si mbrojtës i majtë, apo edhe në rolin e mesfushorit shkatërrues përpara mbrojtjes, cilësi që i pëlqejnë trajnerit Massimiliano Allegri./Telegrafi/