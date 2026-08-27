"I mungonte jeta që kishte më parë", Tim Curry donte të vdiste pasi u paralizua
Miqtë e afërt me aktorin e ndjerë Tim Curry kanë zbuluar detaje mbi problemet shëndetësore që e kanë prekur vitet e tij të fundit, duke thënë se vdekja e tij mund të vijë si një lehtësim.
Curry vdiq në shtëpinë e tij në Los Angeles të martën në mbrëmje, në moshën 80 vjeç, konfirmoi përfaqësuesi i tij për Variety.
Pasi një goditje në tru e la pjesërisht të paralizuar në vitin 2012, Curry u tërhoq gjithnjë e më shumë nga syri i publikut. Ai bëri më pak paraqitje publike, por herë pas here ia dha zërin projekteve të ndryshme.
“Ai ishte një person kaq i gjallë me kaq shumë talent në majë të gishtave, saqë i mungonte jeta që kishte para goditjes shkatërruese në tru, sepse kjo i mori shumë gjëra”, tha një burim pranë aktorit.
Ai shtoi se vitet e fundit kishin lënë një ndikim të madh në shëndetin e tij. Scott Stander, producenti i "The Rocky Horror Picture Show", në të cilin Curry luajti rolin kryesor, foli gjithashtu për gjendjen e aktorit.
"Ai ka qenë në atë trup për 14 vjet dhe nuk po bën atë që i pëlqen, nuk mund të vrapojë, të kërcejë në skenë, të interpretojë muzikalë, të këndojë dhe të kërcejë. Por e dini çfarë? Trashëgimia e tij është këtu përgjithmonë", tha ai.
Miqtë e Curry-t këmbëngulën gjithashtu se ai nuk kishte frikë nga vdekja dhe mbetej mirënjohës për jetën që kishte pasur, por në të njëjtën kohë ata e kuptonin se sa thellë goditja në tru kishte ndikuar në të ardhmen dhe cilësinë e jetës së tij.
"Ndërsa është e trishtueshme, meqenëse Timi ende kishte një dëshirë për jetën, është gjithashtu një lehtësim i vogël për njerëzit që e njihnin vërtet dhe e dinin se si ndihej ai vitet e fundit. Shumica e atyre që e njihnin do të thoshin se edhe ai e gjeti disi të lehtësuar", shtoi burimi.
Një burim tjetër u pajtua me këto akuza, duke zbuluar se ata që ishin më të afërt me Curry-n e kuptuan sa e vështirë ishte për të të jetonte me kufizimet.
"Disa nga miqtë e tij mendojnë se, në një farë mënyre, ai ishte i lumtur që më në fund u largua sepse ishte e vështirë për të", tha një burim tjetër.
Megjithatë, regjisori Michael Leavy, i cili bëri regjinë e Curry-t në filmin e vitit 2020 "Stream" dhe punoi me të në vazhdimin, një nga projektet e tij të fundit, e vlerësoi shpirtin e tij.
Leavy theksoi se edhe pas goditjes në tru, Timi e ruajti atë sens humori, zgjuarsie, ngrohtësie dhe sharmi të pagabueshëm që e bënin atë kaq unikisht të sinqertë.
Nga rruga, në tetor, në një shfaqje speciale për 50-vjetorin e filmit "The Rocky Horror Picture Show" në Muzeun e Akademisë në Los Angeles, Curry dha një pasqyrë të rrallë të shëndetit të tij, duke zbuluar se ai ka probleme të vërteta.
"Ende nuk mund të ec, prandaj jam në këtë karrocë me rrota idiote, dhe kjo më kufizon shumë. Kështu që nuk do të këndoj dhe nuk do të kërcej së shpejti. Ende kam probleme serioze me këmbën time të majtë", pranoi ai në atë kohë.
Goditja në tru e tij nuk u njoftua publikisht deri pothuajse një vit më vonë, kur përfaqësuesi i tij e konfirmoi atë në vitin 2013.
Shkaku i vdekjes së Curry-t nuk është njoftuar ende. Dihet se ai vuante nga disa probleme shëndetësore që kur pësoi një goditje të rëndë në tru 14 vjet më parë. /Telegrafi/