I kërcënuar në rrjetet sociale nga serbët, Jashanica: Na kanë ruajtur me ushtri në Beograd
Në episodin më të ri të podcastit “Arena e Yjeve”, mysafir ishte futbollisti i njohur Bajram Jashanica. Ky episod realizohet me mbështetjen e sponsorit zyrtar Exfis.
Jashanica ka ndarë një nga përvojat më dramatike dhe të pazakonta gjatë karrierës së tij, gjatë një ndeshjeje në Beograd me ekipin e Skënderbeut.
Ai rrëfeu se si atmosfera dhe siguria rreth ndeshjes kishin qenë krejtësisht të jashtëzakonshm
“Kur na ra në grup, normalisht pak ndihemi disi më ndryshe. Ndeshjen e parë nëse nuk gaboj e kemi luajtur atje, nuk jam i sigurt, në Beograd”.
“Në një intervistë për një media në Shqipëri, e pata thënë nejse edhe gazetari pak me ‘spec’ kështu po”.
“Një pyetje diçka rreth për juve kosovarët a është diçka më e rëndësishme? Normalisht që thashë po, duke e ditë çfarë ka ndodhur më herët”.
“Edhe e kishin marrë mediat atje, që kushedi çka kam thënë. Edhe më shkruajnë tifozët në Facebook”.
“Sa të vish këtu, andej e këndej. Prej se kemi shku domethënë në aeroport, kemi qenë jo me policë, po me ushtri kemi qenë”.
“Rruga ka qenë e bllokuar, autostradën domethënë deri sa kemi mbërritur në hotel. Në hotel kemi qenë dy ditë na bie të qëndrojmë aty, me ushtri kemi qenë”, ka rrëfyer Jashanica.
Episodin e plotë me Bajram Jashanicën mund ta ndiqni në kanalin zyrtar të Telegrafit në YouTube./Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com