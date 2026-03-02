I keni lënë rrobat në lavatriçe për shumë gjatë? Ja si ta kuptoni nëse duhet t’i lani përsëri
Kur po bëni një milion gjëra njëkohësisht, është shumë e lehtë të harroni rrobat që keni futur në lavatriçe — derisa t’i gjeni të nesërmen në mëngjes.
Në atë moment mund të keni pyetur veten se në çfarë momenti rrobat duhet të lahen sërish dhe nëse mund t’i thani thjesht pa i larë përsëri.
Çfarë thonë ekspertët e lavanderisë mbi këtë situatë dhe çfarë duhet të bëni.
Sa kohë mund të qëndrojnë rrobat në lavatriçe?
Kohëzgjatja që rrobat mund të qëndrojnë në lavatriçe pa problem varet nga disa faktorë, si temperatura, materiali i rrobave dhe lloji i lavatriçes, shpjegon Anthony Sullivan, zëdhënës i OxiClean.
“Mjediset e ngrohta dhe të lagështa krijojnë kushte ideale për shumimin e baktereve dhe mykut, kështu që një lavatriçe e mbyllur plot me rroba të lagura mund të bëhet shpejt problem,” thotë Sullivan.
Pëlhurat më të trasha, si peshqirët, xhinset dhe bluzat sportive, mbajnë më shumë lagështi dhe kanë më shumë gjasa të zhvillojnë erë të pakëndshme. Edhe pse nuk ka rregulla strikte, zakonisht është më mirë që rrobat të lahen përsëri nëse kanë qëndruar mbi 24 orë — madje ndonjëherë edhe pas 8–12 orësh, nëse kanë marrë erë.
Nëse bëhet fjalë vetëm për disa orë të harruara, rrobat ka të ngjarë të jenë në rregull, sipas Morgan LaLonde, menaxhere e lartë e markës Whirlpool Laundry. Megjithatë, ajo këshillon të mos e ktheni këtë në zakon.
“Lagështia e mbetur mund të përhapet në kazan dhe në gominën e lavatriçes, duke shkaktuar erëra të vazhdueshme që transferohen edhe te ngarkesat e ardhshme të rrobave,” thotë LaLonde.
Si ta kuptoni nëse rrobat duhen rilarë?
Shenja kryesore? Era, thonë ekspertët — veçanërisht nëse ndjeni një aromë të ndenjur ose të thartë.
“Era e mykut nuk është gjithmonë shumë e fortë — ndonjëherë thjesht duket paksa ‘jo e freskët’,” thotë Sullivan, duke e krahasuar me erën e një peshqiri të lagur të lënë në një çantë palestre ose në bodrum.
Rrobat e pastra, nga ana tjetër, duhet të kenë një aromë neutrale ose lehtësisht të këndshme.
“Këshilla ime më e mirë është t’i besoni instinktit tuaj; nëse po dyshoni për erën, zakonisht ia vlen t’i lani përsëri,” këshillon Sullivan.
Nëse vetëm disa rroba kanë erë të pakëndshme, është më mirë të rilani gjithë ngarkesën, pasi bakteret mund të përhapen lehtësisht te pjesët e tjera.
Edhe pse mund të tundoheni t’i fusni rrobat direkt në tharëse duke shpresuar se nxehtësia do të vrasë bakteret, LaLonde paralajmëron kundër kësaj.
“Tharja nuk është zgjidhje përfundimtare për mykun,” shpjegon ajo. “Duhet së pari të hiqni bakteret dhe mbetjet që shkaktojnë erë, përpara se nxehtësia e tharëses ta fiksojë erën në fijet e rrobave.”