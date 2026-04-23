I dërguari i Trump dëshiron që Italia të zëvendësojë Iranin në Kupën e Botës
I dërguari special i Presidentit të SHBA-ve, Donald Trump, Paolo Zampolli, i ka kërkuar presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino, që të përjashtojë Iranin dhe të përfshijë Italinë në Kupën e Botës që do të zhvillohet në SHBA, Meksikë dhe Kanada.
Paolo Zampolli, i dërguari special i Presidentit Donald Trump dhe me origjinë italiane, ka sugjeruar që FIFA ta zëvendësojë Iranin me Italinë në Kupën e Botës 2026 që do të zhvillohet së shpejti, raporton Financial Times.
Ai e paraqiti këtë ide në bisedimet me Gianni Infantinon dhe Donald Trump, si kreu i vendit që organizon turneun.
Zampolli deklaroi se Italia, si kampione bote katër herë, ka mjaftueshëm sukses për të justifikuar marrjen e një vendi në Kupën e Botës. Italia humbi mundësinë pasi humbi ndeshjen vendimtare të ‘play-off’-it kundër Bosnjës dhe Hercegovinës, gjë që shkaktoi një stuhi politike në vend dhe çoi në dorëheqjen e kreut të Federatës Italiane të Futbollit.
“Konfirmoj se u kam sugjeruar Trumpit dhe Infantinos që Italia të zëvendësojë Iranin në Kupën e Botës. Unë jam me origjinë nga Italia dhe do të ishte një ëndërr të shihja Azzurrët në turneun në SHBA. Me katër tituj, ata kanë prejardhjen për të justifikuar përfshirjen e tyre”, tha Zampolli.
Plani interpretohet gjithashtu si një përpjekje për të riparuar marrëdhënien midis Trump dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni, pasi ata u ndanë për shkak të sulmeve të Trump ndaj Papa Leos në kontekstin e luftës në Iran. Trump kritikoi më tej Romën për moslejimin e aeroplanëve ushtarakë amerikanë, të përfshirë në bombardimin e Iranit, të përdorin bazën amerikane në Sicili për t'u furnizuar me karburant.
Irani njoftoi të mërkurën se është gati të marrë pjesë dhe se synon të luajë në Kupën e Botës, megjithëse më herët në mars tha se nuk do të luante për arsye sigurie pas sulmeve ajrore amerikane dhe izraelite që vranë udhëheqësin iranian dhe një numër zyrtarësh të lartë dhe qytetarësh. Federata e futbollit e Iranit kishte propozuar më parë zhvendosjen e ndeshjeve të saj në Kanada ose Meksikë, por FIFA e hodhi poshtë këtë mundësi.
Trump deklaroi se lojtarët iranianë të futbollit janë të mirëpritur në SHBA, por gjithashtu se mbërritja e tyre mund të jetë e papërshtatshme dhe potencialisht e rrezikshme. FIFA nuk pranoi të komentojë mbi lobimin, por iu referua deklaratave të fundit të Infantinos.
"Ekipi iranian po vjen patjetër", tha presidenti i FIFA-s në një konferencë në Uashington, duke shtuar se shpresonte për kushte më të qeta deri në fillimin e garës dhe duke theksuar se Irani kishte fituar pjesëmarrjen dhe donte të luante.
Në mars, Infantino u takua me ekipin kombëtar iranian në Turqi para një ndeshjeje miqësore dhe tha se FIFA "do ta mbështesë ekipin në mënyrë që të ketë kushtet më të mira të mundshme për përgatitje".
Irani është një nga tetë përfaqësueset e Konfederatës Aziatike të Futbollit, ndërsa Italia përsëri humbi një nga 16 vendet evropiane dhe tani është hera e tretë radhazi pa një vend në Kupën e Botës. Italia është aktualisht e 12-ta në renditjen e FIFA-s, përfaqësuesja më e mirë e renditur që nuk do të marrë pjesë në turne.
Rregullat e FIFA-s përcaktojnë se organizata ombrellë ka "diskrecion të vetëm" për të vendosur se çfarë të bëjë nëse Irani tërhiqet dhe mund të ftojë një federatë tjetër. Verën e kaluar, në prag të Kupës së Botës për Klube, FIFA i dha Inter Miamit një vend me këtë të drejtë shumë diskrete, në mënyrë që ylli global Lionel Messi të mund të luante në turne.
Marrëdhëniet midis Trump dhe Melonit u ndërlikuan më tej pasi presidenti amerikan sulmoi publikisht kryeministren italiane sepse, nën presionin e publikut, ajo e quajti sulmin e tij ndaj Papa Leos "të papranueshëm". Publiku italian është kryesisht kundër luftës së Iranit, e cila ka rritur çmimin e karburantit, ushqimit dhe mallrave të tjera, dhe analistët thonë se gatishmëria e gjatë e Melonit për të mbrojtur Trump është bërë një barrë politike në rritje në vend. /Telegrafi/