I çmendi të gjithë me paraqitjen e tij ndaj Brazilit, Lille ia cakton çmimin Bouaddit
Ayyoub Bouaddi është shndërruar shpejt në një nga mesfushorët e rinj më të kërkuar në futbollin botëror, pas paraqitjes së tij mbresëlënëse kundër Brazil në Kupën e Botës 2026.
18-vjeçari tërhoqi vëmendjen e skautëve nga e gjithë Evropa në barazimin 1-1 të Marokut ndaj Brazilit, duke demonstruar pjekuri të jashtëzakonshme, vizion në lojë dhe një intensitet të lartë në mesfushë.
Bouaddi kompletoi 60 nga 66 pasimet e tij, me një saktësi prej 91 për qind, ndërsa regjistroi edhe numrin më të lartë të prekjeve të topit te Maroku. Ai kontrolloi ritmin e lojës për periudha të gjata përballë njërit prej favoritëve kryesorë të turneut.
Aftësia e tij për të ushtruar presion ndaj kundërshtarëve, për të rikuperuar topin dhe për të organizuar aksionet nga mesfusha ka bërë që vlera e tij të rritet ndjeshëm në skenën ndërkombëtare.
Interesimi për talentin maroken tashmë është në rritje, me raportime që lidhin emrin e tij me klube elitare evropiane, përfshirë Real Madridin, të cilët po monitorojnë nga afër zhvillimin e tij.
Megjithatë, Lille ndodhet në një pozicion të fortë negociues. Klubi francez së fundmi siguroi të ardhmen afatgjatë të lojtarit duke e lidhur me kontratë deri në vitin 2029.
Sipas raportimeve, Lille nuk pritet të dëgjojë oferta nën 70 milionë euro, një shifër që pasqyron zhvillimin e shpejtë të Bouaddit dhe rëndësinë që ai ka fituar brenda skuadrës.
Pavarësisht se është vetëm 18 vjeç, Bouaddi ka grumbulluar tashmë afro 100 paraqitje me ekipin e parë të Lille në garat vendore dhe evropiane, ndërsa paraqitjet e tij në Botërorin 2026 po shtojnë edhe më shumë pritshmëritë se ai mund të jetë një nga yjet e mëdhenj të futbollit evropian në vitet e ardhshme./Telegrafi/