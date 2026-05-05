Hoxha në Forumin Ndërkombëtar për Ujërat: Nevojiten zgjidhje të përbashkëta për sfidat klimatike
Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Muamet Hoxha, sot mori pjesë në tryezën ministrore të Forumit të 5-të Ndërkombëtar për Ujërat, që po mbahet në Stamboll, Republika e Turqisë.
Në fjalimin e tij, ai theksoi rëndësinë e menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve ujore, në kontekstin e situatës aktuale gjeopolitike dhe krizës gjithnjë e më të theksuar klimatike.
Hoxha informoi se Maqedonia e Veriut po ndjek në mënyrë aktive standardet evropiane në menaxhimin e ujërave, përfshirë edhe zbatimin e Direktivës Kornizë për Ujërat të Bashkimit Evropian.
Ministri Hoxha theksoi nevojën për bashkëpunim rajonal, duke vënë në dukje se asnjë shtet nuk mund t’u përgjigjet i vetëm këtyre sfidave.
“Na duhen zgjidhje të përbashkëta, të bazuara në të dhëna, shkëmbim përvojash dhe veprim të koordinuar. Kjo nuk është zgjedhje, por domosdoshmëri”, theksoi Hoxha.