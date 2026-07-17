Hoxha e Konjufca takohen në Uashington, flasin për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit
Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Shqipërisë, ka publikuar një fotografi të ministrit Ferit Hoxha nga takimi në Uashington me ministrin e Punëve të Jashtme të Kosovës, Glauk Konjufca.
Hoxha në një postim në Facebook shkruan se gjatë takimit u diskutua mbi zhvillimet më të fundit, çështjet me interes të përbashkët dhe mundësitë për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit të gjithanshëm mes Shqipërisë dhe Kosovës.
Ndryshe, Hoxha dhe Konjufca ndodhen në Uashington për takimin ministror mbi rritjen e rrezikut nga terrorizmi politik, organizuar nga Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio. /Telegrafi/
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