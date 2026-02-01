Houston fiton derbin e Teksasit, Dallas vazhdon me humbje
Gjithsej pesë ndeshje u zhvilluan mbrëmë në parketet e NBA-së, duke sjellë duele interesante dhe rezultate të rëndësishme.
Houston Rockets shënuan fitore në shtëpi ndaj Dallas Mavericks, duke triumfuar me rezultat 111:107 në Toyota Center në Teksas.
Me këtë humbje, Dallas vazhdoi serinë negative, duke pësuar disfatën e katërt radhazi këtë sezon.
Rockets u udhëhoqën drejt fitores së 30-të sezonale nga Thompson me 21 pikë, ndërsa Smith kontribuoi me 19 pikë. Ndërkohë, lojtari yll Kevin Durant pati një paraqitje modeste, duke e mbyllur ndeshjen me 13 pikë.
Te Dallas, më i dalluari ishte Flagg, i cili realizoi një double-double impresionues me 34 pikë dhe 12 ribaunde.
Në një tjetër ndeshje mjaft interesante, Chicago Bulls triumfuan në transfertë ndaj Miami Heat me rezultat 125:118, duke i dhënë fund një serie prej tri humbjesh radhazi.
Dosunmu ishte lideri i Bulls me 29 pikë, ndërsa Buzelis shtoi 21. Te Miami, më efikasit ishin Larsson me 22 pikë dhe Adebayo me 21.
Rezultatet :
Indiana Pacers – Atlanta Hawks 129:124
Philadelphia 76ers – New Orleans Pelicans 124:114
Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves 114:131
Miami Heat – Chicago Bulls 118:125
Houston Rockets – Dallas Mavericks 111:107
