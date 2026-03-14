Hoti: Inflacioni është rritur edhe në muajin e fundit, po i gërryen të ardhurat e familjeve
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti ka thënë sot se edhe në muajin e fundit është rritur inflacioni në vend, gjersa po i gërryen të ardhurat familjare.
Deputeti Hoti në një postim në Facebook shkruan se ekonomisë i mungojnë qindra miliona euro, ngase shpenzimet kapitale nga ana e shtetit mungojnë dhe kjo sipas tij, pasi projektet madhore infrastrukturore, ku shpenzohen shuma të mëdha me ndikim zinxhiror në ekonomi, kanë ngecur ose nuk kanë nisur fare.
Lexoni të plotë postimin e tij:
Inflacioni po i gërryen të ardhurat e familjeve. Edhe në muajin e fundit është rritur.
2. Çmimet e derivateve janë rritur dukshëm dhe nuk pritet të ulen së shpejti.
3. Tarifat e energjisë pritet të rriten sërish.
4. Ekonomisë i mungojnë qindra miliona euro, ngase shpenzimet kapitale nga ana e shtetit mungojnë. Kjo pasi projektet madhore infrastrukturore, ku shpenzohen shuma të mëdha me ndikim zinxhiror në ekonomi, kanë ngecur ose nuk kanë nisur fare.
5. Nga muaji dhjetor 2024, kur ka mbaruar mandati i legjislaturës 2021–2025, nuk ka mbikëqyrje parlamentare të qeverisë dhe institucioneve të tjera që i japin llogari Kuvendit. As raportet e auditorit për buxhetin e vitit 2024 nuk janë shqyrtuar ende.
6. Kreditimi i familjeve, si dhe i bujqve, me shuma relativisht të vogla dhe norma të larta interesi është rritur, që është shenjë e mungesës së të ardhurave për shpenzime të zakonshme dhe të përditshme.
7. Në mungesë të politikave fiskale dhe industriale, importet vazhdojnë të rriten pa asnjë orientim se si të zëvendësohen, së paku të mallrave elementare.
8. Kosova prin, krahas Shqipërisë, me përqindjen e popullsisë që emigron. Statistikat zyrtare tregojnë se 210,442 persona, apo 13% e popullsisë së Kosovës, kanë kërkuar lejeqëndrim në BE gjatë viteve 2020–2024. Kjo përqindje është dyfish më e lartë se ajo e vendeve të tjera në rajon. /Telegrafi/