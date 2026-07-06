Hoqi dorë nga jeta në Londër, Françeska Murati tregon arsyen se përse u rikthye në Tiranë
Ish-banorja e Big Brother VIP Albania 3, Françeska Murati, ka ndarë me ndjekësit një detaj interesant rreth vendimit për t’u zhvendosur përfundimisht nga Londra në Shqipëri.
Përmes një bashkëbisedimi virtual në Instagram, ajo i është përgjigjur pyetjeve të fansave që ishin kuriozë për arsyen e largimit nga jeta në kryeqytetin britanik dhe rikthimit në Tiranë.
Një ndjekës e ka pyetur drejtpërdrejt: “Pse e ke lënë Londrën për Tiranën?”.
Foto: Instagram
Françeska ka zgjedhur të përgjigjet në mënyrë të thjeshtë dhe simbolike, duke publikuar një imazh me pamje nga deti dhe duke shkruar: “Sepse tani, çdo e premte duket kështu”.
Kjo deklaratë lë të kuptohet se jetesa në vendin e saj, nuk krahasohet me asnjë.
Ajo duket se po shijon një stil jete më të qetë në Shqipëri, larg ritmit të shpejtë të Londrës, duke e ndarë shpesh këtë eksperiencë edhe me ndjekësit e saj në rrjete sociale.
Gjithashtu këtë vit ka qenë e angazhuar si opinioniste në 'Fan Club', në kuadër të Big Brother. /Telegrafi/