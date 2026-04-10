Honda i kthehet futbollit në moshën 40-vjeçare, nënshkruan një kontratë dyvjeçare me klubin e ri
Ish-ylli i Milanit dhe ekipit kombëtar të Japonisë, Keisuke Honda, nuk po dorëzohet as dy muaj para ditëlindjes së tij të 40-të. Futbollisti i famshëm ka vendosur të ndërmarrë një sfidë të re dhe të nënshkruajë për FC Jurong nga Singapori, një klub që garon në Premier Ligën e Singaporit.
Honda, i cili ka luajtur në ndeshje bamirësie për ekipin Japan Legends në javët e fundit, ka nënshkruar një kontratë dyvjeçare me FC Jurong.
Klubi nga Singapori ka vendosur të përdorë përvojën e gjerë të lojtarit japonez, i cili luajti për herë të fundit për klubin Paro FC, për të cilin bëri dy paraqitje dhe shënoi dy gola në sezonin 2024/25.
We are pleased to announce that Keisuke Honda will join FC Jurong for the 2026/27 season.
— Albirex Niigata FC (S) / アルビレックス新潟シンガポール (@ALB_S_FC) April 10, 2026
Karriera e tij e ka çuar atë nëpër botë, kështu që përpara Paro FC, ai luajti në Lituani, dhe gjithashtu u shfaq në kampionatet e Japonisë, Holandës, Rusisë, Italisë, Meksikës, Australisë, Brazilit dhe Azerbajxhanit.
Më shumë se një futbollist
Angazhimi i Keisuke Honda përfaqëson gjithashtu një lëvizje të rëndësishme marketingu, duke pasur parasysh se ai është një nga lojtarët më të famshëm të futbollit në Lindje. Ai u tërhoq nga kombëtarja pas Kupës së Botës në Rusi në vitin 2018 me një performancë prej 38 golash në 98 paraqitje.
Jashtë fushës, Honda drejton një fond kapitali sipërmarrës, zotëron një klub amator në Japoni dhe gjithashtu ka përvojë si trajner, duke qenë trajner i ekipit kombëtar të Kamboxhias nga gushti 2018 deri në janar 2023.
FC Jurong, i njohur më parë si Albirex Niigata Singapore, tha se mbërritja e Hondës "shkon përtej përfshirjes së një lojtari". Presidenti i klubit Daisuke Korenaga e tha qartë: "Për të ndërtuar një kështjellë të madhe, ju nevojitet një gur themeli i fortë". /Telegrafi/