Honda dhe Sony po ‘mbysin’ dy veturat e tyre elektrike Afeela
Sony i befasoi të gjithë kur u fut në skenën e makinave në CES 2020 me një limuzinë elektrike, e ndjekur një vit më vonë nga një SUV.
Gjiganti i teknologjisë u bashkua me Honda-n në vitin 2022, duke krijuar sipërmarrjen e përbashkët Sony Honda Mobility (SHM) për t'i sjellë këto koncepte në prodhim.
Megjithatë, kjo nuk po ndodh më, pasi as limuzina dhe as SUV nuk do të dalin kurrë në shitje, transmeton Telegrafi.
Zhvillimi i të dy automjeteve ka marrë një fund të papritur, megjithëse vendimi nuk është krejtësisht befasues.
Në fillim të këtij muaji, Honda anuloi dy nga EV-të e veta dhe një model të tretë që supozohej të ringjallte Acura RSX.
Në një deklaratë të përbashkët të lëshuar sot, Honda dhe Sony thanë se ndryshimet gjithëpërfshirëse të prodhuesit të automjeteve në strategjinë e saj të makinave elektrike po ndikojnë gjithashtu në modelet e markës Afeela të destinuara për shitje nga sipërmarrja e përbashkët.
"Si rezultat i rivlerësimit nga Honda të strategjisë së saj të elektrifikimit të automobilave të shpallur më 12 mars 2026 dhe faktorizimit të ndryshimeve në tregun e automjeteve elektrike, supozimet themelore të operacioneve të biznesit të SHM si përdorimi i disa teknologjive dhe aseteve të planifikuara për t'u ofruar nga Honda u ndryshuan rrënjësisht, duke rezultuar në njoftimin e parë të zhvillimit të saj sot, duke rezultuar në lansimin e modelit të saj të sotëm. AFEELA1, dhe modeli i saj i dytë', u tha ndër tjera.
Jo vetëm kaq, por të dy palët do të "rishikojnë drejtimin e biznesit të SHM". Ndërsa këtë mund të përshkruajë një pamje të zymtë të fatit të sipërmarrjes së përbashkët, Sony dhe Honda nuk po ndahen.
Kompanitë synojnë të shpallin "pozicionimin e tyre afatmesëm dhe afatgjatë, si dhe kontributet për të ardhmen e lëvizshmërisë, sa më shpejt të jetë e mundur".
SHM ishte menduar të niste dërgesat e klientëve të Afeela 1 në fund të këtij viti. Modeli i lansimit ishte firma prej 102,900 dollarësh, me një origjinë më të përballueshme prej 89,900 dollarësh të planifikuar për një debutim në vitin 2027, por ato plane padyshim që nuk do të realizohen.
Para-prodhimi kishte filluar tashmë në fabrikën e automobilave East Liberty të Honda-s në Ohio, kështu që anulimi i makinës në fund të fundit nuk premton mirë për sipërmarrjen e përbashkët të krijuar më pak se katër vjet më parë. /Telegrafi/