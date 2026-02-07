Historitë e pathëna nga futbolli kosovar dhe momentet vendimtare të karrierës – Fadil Ademi, mysafir në “Arena e Yjeve”
Në episodin më të ri të podcastit “Arena e Yjeve”, mysafir ishte ish-futbollisti i njohur, tashmë trajneri Fadil Ademi. Ky episod realizohet me mbështetjen e sponsorëve zyrtarë Golden Eagle dhe Exfis.
Gjatë bisedës, Fadil Ademi rrëfeu një histori të veçantë nga jeta e tij, kur paradite zhvilloi një ndeshje futbolli, ndërsa pasdite u martua. Ai tregoi se ky veprim bëri që babai i tij të mos i fliste për dy javë.
Ish-mbrojtësi kampion i Dritës foli hapur edhe për pagën që merrte në kohën kur ishte pjesë e klubit, duke përmendur drejtpërdrejt presidentin Selmani Osmani – Bezi dhe mënyrën se si funksiononte klubi në atë periudhë.
Ademi u ndal edhe te ftesa që kishte marrë nga Ismet Munishi për t’iu bashkuar një klubi në Slloveni, duke shpjeguar pse ky transferim nuk u realizua.
Një tjetër temë e trajtuar ishte edhe ftesa e Kosovës për ndeshjen madhështore ndaj Shqipërisë, si dhe kartoni i kuq që shënoi një moment të veçantë në karrierën e tij.
Në fund, Fadil Ademi foli për suksesin e madh kur u shpall kampion me Hysin si trajner, duke kujtuar rikthimin e jashtëzakonshëm të skuadrës, e cila nga 9 pikë minus arriti ta fitojë trofeun.
Episodin e plotë me Fadil Ademin mund ta ndiqni në kanalin zyrtar të Telegrafit në YouTube./Telegrafi/
