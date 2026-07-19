Historia premton spektakël: Finalet e Kupës së Botës kanë qenë ndër ndeshjet më të pasura me gola
Finalja e madhe mes Spanjës dhe Argjentinës pritet të jetë kulmi i Kupës së Botës 2026, ndërsa statistikat historike japin arsye të forta për të besuar se tifozët do të shohin një ndeshje me shumë gola.
Në 22 finalet e zhvilluara deri më tani në historinë e Kampionatit Botëror, skuadra fituese ka shënuar mesatarisht 2.6 gola për ndeshje, ndërsa finalistja humbëse ka realizuar mesatarisht 1.1 gola.
Këto shifra tregojnë se finalet, pavarësisht presionit të madh dhe rëndësisë së jashtëzakonshme të trofeut, kanë prodhuar vazhdimisht futboll sulmues dhe emocione deri në fund.
Veçanërisht dy finalet e fundit kanë qenë ndër më spektakolaret në historinë e turneut.
Në vitin 2018, Franca mposhti Kroacinë me rezultatin 4-2 në Moskë, në një finale me gjashtë gola. Katër vite më vonë, Argjentina dhe Franca dhuruan një nga ndeshjet më të paharrueshme të historisë së Botërorit, duke barazuar 3-3 pas 120 minutave lojë. Kampionët e botës u përcaktuan vetëm pas goditjeve të penalltive, ku triumfoi Argjentina.
Statistikat tregojnë gjithashtu se skuadrat që arrijnë të shënojnë të paktën dy gola në finale kanë shumë gjasa të ngrejnë trofeun. Një gjë e tillë ka ndodhur në plot 17 raste gjatë historisë së Botërorit.
Megjithatë, historia njeh edhe përjashtime, pasi në tetë finale një ekip ka realizuar të paktën dy gola, por nuk ka arritur të shpallet kampion në fund.
Nga ana tjetër, jo çdo finale ka qenë spektakolare në aspektin ofensiv. Tre ndeshje vendimtare janë fituar me rezultatin minimal 1-0, me rastin më të fundit që daton në vitin 2014, kur Gjermania mposhti Argjentinën falë golit të Mario Gotzes në kohën shtesë.
Finalja e vetme pa asnjë gol në historinë e Kupës së Botës mbetet ajo e vitit 1994 mes Brazilit dhe Italisë.
Pas një barazimi 0-0 në 120 minuta, brazilianët triumfuan në serinë e penalltive dhe fituan titullin e katërt botëror.
Me Spanjën dhe Argjentinën që njihen për cilësinë e jashtëzakonshme në repartin ofensiv dhe për emrat e mëdhenj që kanë në përbërje, pritshmëritë janë që edhe finalja e këtij edicioni të vazhdojë traditën e ndeshjeve spektakolare dhe të pasura me gola.
Nëse historia do të përsëritet, tifozët e futbollit mund të presin një tjetër finale që do të mbetet gjatë në kujtesë. /Telegrafi/