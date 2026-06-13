Historia mahnitëse e legjendës së Zvicrës - kur lindi kishte vetëm 50% shanse për të jetuar, sot luan në Kupën e katërt të Botës
Ricardo Rodriguez ishte shumë pranë vdekjes kur ishte i porsalindur dhe tani legjenda e Zvicrës po përgatitet për Kupën e tij të katërt të Botës.
Mbrojtësi i majtë i Real Betisit, 33 vjeç, është përfshirë në skuadrën e vendit të tij së bashku me kapitenin e Sunderlandit, Granit Xhaka, dhe anësorin e Nottingham Forest, Dan Ndoye.
Edhe Rodriguez, i cili më parë nuk pranoi të transferohej te Arsenali dhe Chelsea, po përgatitet të përballet me bashkë-organizatorët e turneut, Kanadanë, Bosnjën dhe Hercegovinën dhe Katarin në Grupin B.
Por karriera mahnitëse e yllit me 137 paraqitje për vendin e tij ka ardhur pasi atij iu dhanë vetëm 50 për qind shanse për mbijetesë.
Kur nëna e tij, Marcela, ishte tetë muajshe shtatzënë, mjekët zbuluan se Rodriguez kishte një hernie diafragmatike.
Stomaku, shpretka, mëlçia dhe zorra e tij ishin zhvendosur në gjoks, që do të thotë se ai duhej të shtrohej me urgjencë në një operacion urgjent sapo të lindte.
Prindërit e Rodriguez u paralajmëruan me hidhërim se djali i tyre i porsalindur mund të mos jetonte.
Dhe mjekët dërguan një prift për të parë ikonën e tanishme të Kupës së Botës, por që babai i Marcelës e largoi pasi ishte i bindur se ai do të mbijetonte.
Pasi ia doli mbanë, Rodriguez duhej të shkonte në spital çdo gjashtë muaj për kontrolle mjekësore derisa mbushi tre vjeç.
Marcela, e cila vdiq nga kanceri 11 vjet më parë, i tha Blick në vitin 2011: “Atij nuk iu lejua as të ftohej. Do të kishte qenë e rrezikshme që në fillim”.
Rodriguezit iu tha se nuk do të kishte asnjë shans për t'u bërë një sportist i shkëlqyer pas kësaj ngjarjeje të rëndë.
Por mbrojtësi i tejkaloi të gjitha gjasat dhe pritet të jetë zgjedhja e parë e Zvicrës në pozicionin e mbrojtësit të majtë, ndërsa ata ndjekin lavdinë e papritur këtë verë.
Ish- lojtari i Milanit nuk ka humbur asnjë minutë në secilën prej tre Kupave të Botës të fundit. Dhe ai u kurorëzua Futbollisti Zviceran i Vitit në vitin 2014 falë performancave të tij të vazhdueshme.
Rodriguez fitoi Kupën e Botës për U-17 dhe gjithashtu fitoi Kupën e Gjermanisë dhe Superkupën e Gjermanisë me Wolfsburgun.
Por ai nuk mundi ta ndalonte Betisin të pësonte një humbje të rëndë ndaj Chelseat në finalen e Ligës së Konferencës pak më shumë se 12 muaj më parë. /Telegrafi/