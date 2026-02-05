Historia e penalltisë më sureale në 100 vitet e fundit, spanjollët befasohen nga penalltia e shkaktuar nga Caleta-Car
Duje Caleta-Car, një mbrojtës i Real Sociedadit dhe i ekipit kombëtar të Kroacisë, shkaktoi një penallti të pabesueshme në çerekfinalet e Kupës së Mbretit.
29-vjeçari Caleta-Car shkaktoi një penallti që do të mbahet mend gjatë në ndeshjen e Kupës së Mbretit, ku skuadra e tij fitoi me rezultat 2-3 kundër Alavesit.
Futbollisti kroat, në minutën e 66-të të ndeshjes, i kapi fanellën kundërshtarit Toni Martinez, ia vuri mbi kokë dhe i bllokoi shikimin sulmuesit të Alaves.
🖥️💥 El VAR hizo acto de presencia en el Alavés - Real Sociedad.
👉🏻 Ćaleta-Car agarra de la camiseta a Toni Martínez, quitándosela e impidiéndole continuar la acción.
✅ 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜 𝗖𝗟𝗔𝗥𝗢.
▪️ Quintero González tuvo que acudir al VAR para revisar la infracción. pic.twitter.com/P8ieC1lELi
— Archivo VAR (@ArchivoVAR) February 4, 2026
Gjyqtari Alejandro Quintero nuk e pa atë që bëri Caleta-Car, por VAR-i sugjeroi që ai të rishikonte videon e situatës.
Pasi pa lëvizjen e çuditshme të mbrojtësit të ekipit mysafir, ai tregoi një penallti për Alaves dhe i dha kroatit Caleta-Car një karton të verdhë.
Toni Martinez, i cili më parë i kishte dhënë Alaves epërsinë nga pika e penalltisë, pati një shans të shkëlqyer për ta çuar klubin e tij në prag të gjysmëfinaleve të Kupës.
Megjithatë, portieri Alex Remiro priti penalltinë duke e mos e lejuar epërsinë të shkonte në 3-1 dhe pas këtij episodi, Sociedad shënoi dy gola duke përmbysur rezultatin dhe duke arritur në gjysmëfinale.
Mediat e mëdha spanjolle si gazeta Marca dhe AS e kanë cilësuar si penalltia më sureale, e cila nuk është parë në 100 apo 123 vitet që luhet futboll në vendin e tyre. /Telegrafi/