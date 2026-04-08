Hegseth thotë se Irani 'luti për armëpushim'
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth ka dhënë detaje mbi operacionin ushtarak në Iran nga selia e Pentagonit.
Me sa duket duke iu referuar marrëveshjes së armëpushimit të zbuluar nga Donald Trump gjatë natës, ai thotë se Irani "luti për këtë armëpushim dhe ne të gjithë e dimë këtë".
"Operacioni Epic Fury ishte një fitore historike në fushën e betejës. Një fitore ushtarake e nivelit të pestë nga çdo këndvështrim", thotë Hegseth.
Ai e përshkruan "disfatën shkatërruese ushtarake të Iranit", duke theksuar se SHBA-të dhe Izraeli "arritën çdo objektiv të vetëm sipas planit, sipas orarit, pikërisht siç ishte përcaktuar që nga dita e parë".
Ai thotë se mbrëmë SHBA-të nisën një valë prej më shumë se 800 sulmesh që "përfunduan duke shkatërruar plotësisht bazën industriale të mbrojtjes së Iranit, një shtyllë thelbësore e objektivit tonë të misionit".
Irani ende mund të qëllojë, thotë Hegseth, por komanda dhe kontrolli i tyre është "aq i shkatërruar sa nuk mund të flasin dhe koordinohen vërtet, kështu që ata ende mund të qëllojnë këtu e atje. Por kjo do të ishte shumë, shumë e pamatur".
Irani ka nisur sulme me raketa dhe dronë ndaj Kuvajtit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe sot pas shpalljes së armëpushimit. /Telegrafi/