Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, ka folur për herë të parë rreth marrëveshjes së armëpushimit SHBA-Iran.

"Armëpushimi, me pranimin e parimeve të përgjithshme të dëshiruara nga Irani, ishte fryt i gjakut të udhëheqësit tonë të madh martir Khamenei dhe arritja e pranisë së të gjithë njerëzve në vendngjarje", postoi ai në X.

Ai po i referohet ish-udhëheqësit suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, i cili u vra gjatë sulmeve ajrore fillestare SHBA-Izrael në Teheran që shënuan fillimin e luftës më 28 shkurt, transmeton Telegrafi.

Sulmet iraniane vazhdojnë në Gjirin Persik, duke ngritur pikëpyetje në lidhje me armëpushimin

Populli i Iranit do të "mbetet i bashkuar" ndërsa vendi hyn në një armëpushim dyjavor me SHBA-në, tha Pezeshkian.

Donald Trump tha mbrëmë se kishte marrë një plan 10-pikësh nga Irani si pjesë e marrëveshjes së armëpushimit. /Telegrafi/

