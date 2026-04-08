Presidenti thotë se "parimet e dëshiruara" të Iranit u pranuan në armëpushim
Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, ka folur për herë të parë rreth marrëveshjes së armëpushimit SHBA-Iran.
"Armëpushimi, me pranimin e parimeve të përgjithshme të dëshiruara nga Irani, ishte fryt i gjakut të udhëheqësit tonë të madh martir Khamenei dhe arritja e pranisë së të gjithë njerëzve në vendngjarje", postoi ai në X.
Ai po i referohet ish-udhëheqësit suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, i cili u vra gjatë sulmeve ajrore fillestare SHBA-Izrael në Teheran që shënuan fillimin e luftës më 28 shkurt, transmeton Telegrafi.
Populli i Iranit do të "mbetet i bashkuar" ndërsa vendi hyn në një armëpushim dyjavor me SHBA-në, tha Pezeshkian.
Donald Trump tha mbrëmë se kishte marrë një plan 10-pikësh nga Irani si pjesë e marrëveshjes së armëpushimit.