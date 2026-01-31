Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lutfi Haziri, ka reaguar përmes një postimi në rrjetin social Facebook, në kohën kur brenda sallës ku po qëndron ai po vazhdon procesi i votimit të fshehtë për ofrimin e dorëheqjes së kryetarit Lumir Abdixhiku.

Në reagimin e tij, Haziri ka rikujtuar atë që i cilëson si dy mësime të mëdha për rolin dhe identitetin e LDK-së, duke theksuar vlerat mbi të cilat, sipas tij, është ndërtuar kjo parti.

LDK përfundon votimin pro ose kundër dorëheqjes së Lumir Abdixhikut

“Nuk ka ditë më të mirë se sot me i kujtu dy mësime të mëdha për rolin e LDK-së.
LDK, me besim në Zot, familje e atdhe. LDK, besë e shpresë për Kosovën.
LDK u takon anëtarësisë së saj e jo funksionarëve.
E djathtë, e moderuar, me liberalë e nacionalistë modern, republikanë e nacional-demokratë”, ka shkruar Haziri.

