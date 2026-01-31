Haziri reagon për Kuvendin e LDK-së: Partia u takon anëtarëve, jo funksionarëve
Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lutfi Haziri, ka reaguar përmes një postimi në rrjetin social Facebook, në kohën kur brenda sallës ku po qëndron ai po vazhdon procesi i votimit të fshehtë për ofrimin e dorëheqjes së kryetarit Lumir Abdixhiku.
Në reagimin e tij, Haziri ka rikujtuar atë që i cilëson si dy mësime të mëdha për rolin dhe identitetin e LDK-së, duke theksuar vlerat mbi të cilat, sipas tij, është ndërtuar kjo parti.
“Nuk ka ditë më të mirë se sot me i kujtu dy mësime të mëdha për rolin e LDK-së.
LDK, me besim në Zot, familje e atdhe. LDK, besë e shpresë për Kosovën.
LDK u takon anëtarësisë së saj e jo funksionarëve.
E djathtë, e moderuar, me liberalë e nacionalistë modern, republikanë e nacional-demokratë”, ka shkruar Haziri.