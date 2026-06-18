Haxhiu për thirrjen e Odës Ekonomike për gazin natyror: Nuk e kam parë
Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu ka deklaruar se nuk është në dijeni të thirrjes nga Oda Ekonomike e Kosovës për përfshirjen e Kosovës në projektin e gazit amerikan.
E pyetur për këtë çështje, Haxhiu tha se nuk e ka parë thirrjen dhe nuk mund të komentojë mbi përmbajtjen e saj.
“Nuk e kam parë fare, më vjen keq, nuk e kam parë”, deklaroi ajo shkurtimisht para mediave, përcjell Telegrafi.
Ndryshe, Oda Ekonomike e Kosovës ka bërë thirrje për veprime urgjente nga institucionet e Kosovës për përfshirjen e vendit në projektet rajonale të gazit natyror, duke e cilësuar këtë si të domosdoshme për sigurinë energjetike dhe zhvillimin ekonomik të vendit.
OEK paralajmëroi se refuzimi ose mosangazhimi në projektet e gazit amerikan mund të ndikojë negativisht në partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe në pozicionimin e Kosovës në zhvillimet energjetike rajonale. /EO/