Haxhiu, Kurti, Konjufca e Gërvalla takojnë Rifat Jasharin para seancës solemne për Epopenë e UÇK-së
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu ka publikuar pamjet e momentit të pritjes së Rifat Jasharit në ambientet e Kuvendit para fillimit të seancës solemne të Epopesë së UÇK-së.
Përmes një postimi në rrjetin social në Facebook Haxhiu ka shkruar: “Me Bacën Rifat Jashari, para seancës solemne kushtuar Epopesë së UÇK-së”.
Në këto pamje shihen se si fillimisht Haxhiu takon Rifat Jasharin e më pas vijnë kryeministri i vendit, Albin Kurti, ministri i MPJD-së, Glauk Konjufca dhe ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate