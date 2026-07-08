Harry Styles thyen rekordin e "Coldplay" në Wembley me 12 koncerte
Ylli britanik i muzikës, Harry Styles, ka arritur një tjetër sukses të jashtëzakonshëm në karrierën e tij, duke hyrë në 'Guinness World Records' pas një serie rekord prej 12 koncertesh radhazi në stadiumin Wembley.
Këngëtari e nisi këtë seri koncertesh në muajin qershor dhe e përmbylli në korrik, duke u bërë artisti i parë që realizon një seri në këtë stadium legjendar.
Me këtë arritje, Styles ka thyer rekordin e mëparshëm të mbajtur nga Coldplay, të cilët në vitin 2025 zhvilluan 10 koncerte në Wembley.
Harry Styles
Fillimisht, Harry kishte planifikuar vetëm gjashtë koncerte në Londër, por interesimi i jashtëzakonshëm i fansave bëri që numri i shfaqjeve të dyfishohej.
Për 12 net me radhë, mijëra adhurues nga e gjithë bota mbushën stadiumin për të dëgjuar hitet e tij dhe për të qenë pjesë e një prej momenteve më të mëdha të turneut “Together, Together”.
Në koncertin e fundit, atmosfera ishte veçanërisht emocionale.
Styles falënderoi fansat për mbështetjen dhe kujtoi rrugëtimin e tij artistik, nga fillimet në spektaklin The X Factor UK, deri te performanca në një nga skenat më të mëdha të muzikës botërore.
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Ky rekord i ri është një tjetër dëshmi e ndikimit të Styles në industrinë muzikore dhe e lidhjes së veçantë që ai ka krijuar me publikun ndër vite. /Telegrafi/