Harrojini syzet e vogla: Tani mbahen vetëm kornizat e mëdha
Harrojini kornizat e vogla, këtë sezon dominojnë syzet XXL që mbulojnë gjysmën e fytyrës, të preferuara nga yjet dhe pasarelat më të mëdha të modës
Bukuria di të jetë e dhimbshme, dhe duket se jemi gati të anashkalojmë gjithçka për hir të trendit, nëse është mjaftueshëm i mirë. Vitin e kaluar dominuan syzet mikro, por pranvera 2026 sjell një kthesë të plotë.
Sa më të mëdha, aq më mirë
Këtë sezon, sa më të mëdha, aq më mirë dhe syzet “bug-eyed” janë rikthyer. Imagjinoni silueta në stilin e Jackie O të ndërthurura me dramën e vajzës që është gjithmonë në festë, për trendin më të madh të syzeve që do të shihni këtë vit.
Në Javën e Modës në Nju Jork, u bë e qartë se syzet janë kthyer në një deklaratë stili. Njohësit e modës dhe krijuesit e përmbajtjes i lanë mënjanë syzet e vogla “librarian” dhe i hapën rrugë modeleve oversized që mbulojnë gjysmën e fytyrës, shkruan InStyle, përcjell Telegrafi.
Syzet XXL dominojnë pasarelat
Në pasarela, syzet XXL krijuan spektakël. Në Nju Jork, në sfilatat pranverë/verë 2026 të markave Khaite, Christian Cowan dhe Off-White, u panë lente dramatike, ndërsa Celine, Saint Laurent dhe Balenciaga e aplikuan trendin në Paris. Syzet me kornizë të lartë që ndjekin vijën e vetullave zbukuruan veshje nga elegante deri te pothuajse të jashtëzakonshme.
Yjet thonë “po” për kornizat e mëdha
Personazhet e njohura tashmë e kanë përqafuar trendin e syzeve “bug-eyed”. Hunter Schafer, Rihanna, Charli XCX, Doja Cat, Rosalía, Pamela Anderson, Teyana Taylor dhe Sarah Jessica Parker janë vetëm disa nga yjet që muajt e fundit kanë mbajtur syze maksi. Pavarësisht stilit të kombinimit, syzet e mëdha japin atë energjinë e vërtetë të “prima donna”: më shikoni, por mos u përpiqni të krijoni kontakt me sy.
Nuk duhet të harrojmë as pararendësit legjendarë të këtij trendi. Stili Y2K, nostalgjia për kornizat e Mary-Kate dhe Ashley Olsen dhe fotot paparaci të Paris Hilton me syze gjigante – të gjitha kanë vendosur themelet. Natyrisht, edhe më herët, ikona të modës si ish-zonja e parë Jacqueline Kennedy Onassis mbanin këtë formë. Jacqueline e bëri sinonim të stilit të saj modelin e syzeve të mëdha në formë disku, ndërsa marka franceze Maison Bonnet i dizajnoi një palë të veçanta në vitet ’60. Sot, marka Ray-Ban e rikthen këtë frymë me modelin “Jackie Ohh”.
Trend që lë përshtypje
Qoftë në mënyrë glamuroze, si Jacqueline Kennedy, apo në mënyrë të relaksuar pas një mëngjesi të hershëm, këto syze nuk kalojnë pa u vënë re. Përveçse krijojnë një deklaratë stili, janë të shkëlqyera për bllokimin e rrezeve UV dhe për fshehjen e rrathëve të syve. Dhe, po e pranoj – në kafene më trajtojnë më mirë kur dukem si një yll i maskuar.
Nëse jeni lodhur nga kornizat e vogla, këtë pranverë përqafoni gjigantizmin: syzet më të mëdha “bug-eyed” dominojnë si në stil, ashtu edhe në praktikë. /Telegrafi/