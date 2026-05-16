Bizhuteritë më të bukura të Met Gala 2026: Nga tanzaniti 550 karatësh deri te kurora e Beyoncé
Me emra si Isha Ambani, Lauren Sanchez dhe Anne Hathaway, tapeti i kuq i Met Gala-s u shndërrua në një spektakël të vërtetë bizhuterish
Me një listë të ftuarish ku bënin pjesë Isha Ambani, Lauren Sanchez dhe Anne Hathaway, ishte e pritshme që tapeti i kuq i Met Gala-s të shkëlqente. Por këtë vit, numri i karatëve kaloi në një nivel që i ngjante më shumë spektaklit sesa thjesht elegancës.
Në nder të ekspozitës “Costume Art”, të ftuarit zgjodhën bizhuteri të mëdha dhe tepër të dukshme, disa prej të cilave ishin aq të jashtëzakonshme sa kërkonin edhe praninë e rojeve të sigurisë.
Ishte një mbrëmje e gjerdanëve imponues. Emily Blunt, pas turneut promovues të “The Devil Wears Prada 2”, e kompletoi paraqitjen me një gjerdan trupi nga Mikimoto, me vlerë rreth gjysmë milioni dollarë, i cili krijonte valë elegante perlash mbi trup.
Duke pasur parasysh lidhjen e gjatë të Anne Hathaway me Bvlgari, nuk ishte befasi që ajo u shfaq sërish me bizhuteri të shtëpisë romake. Aktorja mbante një gjerdan ari me frymëzim nga kurora e dafinës.
Bashkëkryesuesja e Met Gala-s, Venus Williams, zgjodhi të shkëlqente me kristale. Në një krijim nga Swarovski, ajo mbante një pjesë të veçantë për qafën, të dizajnuar prej saj, me simbole domethënëse nga jeta e saj, përfshirë Watts Towers të Los Angelesit, si një homazh për rrënjët e saj kaliforniane.
Katy Perry në Stella McCartney /Getty Images
Kylie Jenner në Schiaparelli/Getty Images
Emily Blunt në Mikimoto/Getty Images
SZA /Getty Images
Princesha Gauravi Kumari e Japonisë/ Theo Wargo
Venus Williams në Swarovski /Getty Images
Sabrina Carpenter në Givenchy/Getty Images
Sudha Reddy në koleksionin e saj personal/Getty Images
Amanda Seyfried në Tiffany & Co./Getty Images
Isha Ambani në pjesë nga koleksioni personal i Nita Ambani-t/Getty Images
Kim Eun-Jae në Swarovski /Getty Images
Anne Hathaway në Bulgari/Getty Images
Keke Palmer në Wempe John Shearer
Emma Chamberlin në Chopard /Getty Images
Rihanna në Maison Margiela /Getty Images
Beyoncé në Olivier Rousteing /Getty Images
Hailey Bieber në Belperron/Getty Images
