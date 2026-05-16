Me emra si Isha Ambani, Lauren Sanchez dhe Anne Hathaway, tapeti i kuq i Met Gala-s u shndërrua në një spektakël të vërtetë bizhuterish

Me një listë të ftuarish ku bënin pjesë Isha Ambani, Lauren Sanchez dhe Anne Hathaway, ishte e pritshme që tapeti i kuq i Met Gala-s të shkëlqente. Por këtë vit, numri i karatëve kaloi në një nivel që i ngjante më shumë spektaklit sesa thjesht elegancës.

Në nder të ekspozitës “Costume Art”, të ftuarit zgjodhën bizhuteri të mëdha dhe tepër të dukshme, disa prej të cilave ishin aq të jashtëzakonshme sa kërkonin edhe praninë e rojeve të sigurisë.

Ishte një mbrëmje e gjerdanëve imponues. Emily Blunt, pas turneut promovues të “The Devil Wears Prada 2”, e kompletoi paraqitjen me një gjerdan trupi nga Mikimoto, me vlerë rreth gjysmë milioni dollarë, i cili krijonte valë elegante perlash mbi trup.

Duke pasur parasysh lidhjen e gjatë të Anne Hathaway me Bvlgari, nuk ishte befasi që ajo u shfaq sërish me bizhuteri të shtëpisë romake. Aktorja mbante një gjerdan ari me frymëzim nga kurora e dafinës.

Bashkëkryesuesja e Met Gala-s, Venus Williams, zgjodhi të shkëlqente me kristale. Në një krijim nga Swarovski, ajo mbante një pjesë të veçantë për qafën, të dizajnuar prej saj, me simbole domethënëse nga jeta e saj, përfshirë Watts Towers të Los Angelesit, si një homazh për rrënjët e saj kaliforniane.

Katy Perry në Stella McCartney /Getty Images

Kylie Jenner në Schiaparelli/Getty Images

Emily Blunt në Mikimoto/Getty Images

SZA /Getty Images

Princesha Gauravi Kumari e Japonisë/ Theo Wargo

Venus Williams në Swarovski /Getty Images

Sabrina Carpenter në Givenchy/Getty Images

Sudha Reddy në koleksionin e saj personal/Getty Images

Amanda Seyfried në Tiffany & Co./Getty Images

Isha Ambani në pjesë nga koleksioni personal i Nita Ambani-t/Getty Images

Vittoria Ceretti /Getty Images

Doechii /Getty Images

Rosé /Getty Images

Kim Eun-Jae në Swarovski /Getty Images

Jisoo /Getty Images

Kris Jenner

Anne Hathaway në Bulgari/Getty Images

Keke Palmer në Wempe John Shearer

Emma Chamberlin në Chopard /Getty Images

Rihanna në Maison Margiela /Getty Images

Beyoncé në Olivier Rousteing /Getty Images

Hailey Bieber në Belperron/Getty Images

Amy Fine Collins /Getty Images

