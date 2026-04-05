Një rrip i madh lëkure mjafton për të transformuar çdo kombinim
Nga pasarelat te kombinimet e përditshme, rripi i lëkurës rikthehet si detaji që thekson siluetën dhe i jep karakter çdo veshjeje
Rripat e lëkurës këtë sezon janë rikthyer fuqishëm në qendër të vëmendjes. Dikur thjesht një aksesor funksional, sot ata janë kthyer në një element kyç që formëson siluetën dhe i jep karakter të gjithë kombinimit. Trendet e fundit tregojnë qartë se rripi nuk është më vetëm praktik, por një detaj stilistik që mund të transformojë tërësisht pamjen.
Rripat e mëdhenj në pasarela
Që nga sezoni i kaluar, dizajnerët kanë nisur t’i rikthejnë rripat në koleksionet e tyre, ndërsa këtë vit ata janë bërë edhe më dominues. Pas disa sezonesh ku ishin lënë në harresë, tani janë rikthyer si element qendror në stilizim.
Në koleksionet e Brandon Maxwell dominuan rripat e gjerë të frymëzuar nga korseja, të vendosur mbi triko dhe pallto, duke theksuar belin dhe duke krijuar një siluetë elegante dhe femërore.
Ndërkohë, te Versace u dalluan modelet me kopsa të mëdha katrore, që i dhanë pantallonave kapri një karakter modern dhe të guximshëm.
Në koleksionin pranverë/verë 2026 të Chloé, rripat theksonin belin mbi bluza me supe të strukturuara, duke krijuar formën klasike të “orës së rërës” dhe një elegancë të rafinuar, transmeton Telegrafi.
Si ta kombinoni rripin?
Një nga arsyet pse rripat e lëkurës janë rikthyer kaq fuqishëm është shumëfunksionaliteti i tyre. Ata mund të vendosen:
- mbi i xhaketë elegante për të theksuar belin
- mbi fustane për një pamje më femërore
- mbi kardiganë apo këmisha të gjera për një stil modern
Pikërisht aftësia për të transformuar edhe kombinimet më të thjeshta i bën rripat një nga aksesorët më të rëndësishëm të sezonit.
Cilat modele janë në trend?
Aktualisht dominojnë:
- rripat e gjerë që formësojnë siluetën
- modelet me kopsa të mëdha dhe të theksuara
- variantet boho, që mbështillen dy herë rreth belit dhe krijojnë një stil të lirshëm
Nëse ekziston një aksesor që mund të freskojë menjëherë gardërobën tuaj, ai është rripi i lëkurës. I thjeshtë, efektiv dhe lehtësisht i kombinueshëm, ai dëshmon se moda rikthen shpesh elementet klasike, por gjithmonë në një version më modern dhe më të sofistikuar. /Telegrafi/