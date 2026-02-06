Haradinaj pritet në Pentagon: Tani është koha që Kosova të anëtarësohet në NATO
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka qëndruar në Pentagon, ku është pritur në takim nga z. Alton Buland, Drejtor Kryesor për Evropën dhe Politikat e NATO-s në Zyrën e Sekretarit të Luftës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Gjatë takimit, Haradinaj ka theksuar mirënjohjen e përhershme të Kosovës ndaj popullit dhe shtetit amerikan për mbështetjen e vazhdueshme në rrugën e lirisë, ndërtimit të shtetit dhe sigurisë.
Ai ka nënvizuar se tani është momenti i duhur për anëtarësimin e Kosovës në NATO, duke theksuar se kjo do të kontribuonte drejtpërdrejt në stabilitetin dhe sigurinë rajonale.
Haradinaj ka riafirmuar gjithashtu se Ushtria e Kosovës do të qëndrojë gjithmonë krah për krah me Ushtrinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe me ushtritë e vendeve anëtare të Aleancës Veri-Atlantike, në shërbim të paqes dhe sigurisë ndërkombëtare.