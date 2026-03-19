Hapet për qarkullim Ura e Milotit
Ura e Milotit është tashmë e hapur për qarkullimin e automjeteve.
Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë në Shqipëri, Enea Karakaçi, gjatë inspektimit të punimeve, theksoi rëndësinë e kësaj ure për lehtësimin e trafikut në aksin Milot–Lezhë, veçanërisht gjatë sezonit turistik
“Duke filluar nga dita e sotme e hapim këtë urë për qarkullimin e automjeteve dhe vlerësojmë që shërben edhe gjatë sezonit turistik si një shfryrje e të gjithë fluksit Milot-Lezhë. Në këtë rrugë kemi patur shqetësime lidhur me urën e Matit që lidh Lezhën dhe Milotin”, u shpreh Karakaçi.
Nga ana tjetër, kreu i ARRSH, Ami Kozeli, siguroi qytetarët për gjendjen e mirë të urës së Matit.
“Jemi në kushte të plota sigurie. Ura i ka themelet 20 deri në 28 metër. Integriteti i kësaj ure është i plotë. E mbajmë në mbikëqyrje dhe do të ndërhyjmë nëse do të jetë e nevojshme, por nuk është në këto momente e nevojshme, struktura e saj është e sigurt. Struktura e urës është kompakte dhe nuk përbën asnjë lloj rreziku”, deklaroi Kozeli.
Ura mbi lumin Mat është ndërtuar në vitin 1982 dhe ka një gjatësi prej 844 metër duke u konsideruar një prej urave më të gjata.