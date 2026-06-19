Hamza takohet me ambasadorin e Gjermanisë, rikonfirmoi përkushtimin e PDK-së për formimin e institucioneve qeverisëse
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza priti sot në selinë qendrore të PDK-së, Ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolph, me të cilin diskutoi për zhvillimet politike në vend pas zgjedhjeve të 7 qershorit dhe rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit institucional.
Sipas një njoftimi thuhet se gjatë takimit, Hamza rikonfirmoi përkushtimin e Partisë Demokratike të Kosovës për formimin sa më të shpejtë të institucioneve qeverisëse dhe për të kontribuar në forcimin e demokracisë dhe avancimin e proceseve që i shërbejnë interesit të qytetarëve dhe të Republikës së Kosovës.
Hamza e falënderoi ambasadorin Rudolph për mbështetjen e vazhdueshme që Gjermania i ka dhënë Kosovës ndër vite, si dhe për partneritetin e ngushtë dhe marrëdhëniet e shkëlqyera ndërmjet dy vendeve. /Telegrafi/