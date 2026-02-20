Hamas zgjedh liderin e ri - dy emra janë në lojë
Lëvizja islamike palestineze Hamas po zhvillon zgjedhje të brendshme për të emëruar një lider të ri të përkohshëm, në një moment vendimtar për të ardhmen politike dhe ushtarake të organizatës. Procesi i votimit po zhvillohet në Rripin e Gazës, në Bregun Perëndimor dhe në mesin e strukturave të Hamasit jashtë territorit palestinez.
Zgjedhjet vijnë pas një periudhe të trazuar për organizatën, gjatë së cilës disa prej figurave më të larta të saj u vranë në operacionet ushtarake izraelite pas sulmit të 7 tetorit 2023 ndaj Izraelit. Mes tyre përmenden ish-udhëheqësi në Gaza, Yahya Sinwar, kreu politik Ismail Haniyeh dhe komandanti ushtarak Mohammed Deif.
Sipas burimeve të afërta me lëvizjen, gara për postin e liderit të përkohshëm është përqendruar rreth dy figurave kryesore: Khalil al-Hayya, një nga drejtuesit kryesorë në Gaza, dhe Khaled Meshaal, i cili konsiderohet pjesë e “gardës së vjetër” dhe aktualisht udhëheq strukturat e Hamasit jashtë vendit, shkruan bbc.
Rezultati i këtyre zgjedhjeve shihet si përcaktues për drejtimin strategjik të organizatës në muajt në vijim. Një fitore e al-Hayya do të sinjalizonte vazhdimësi të linjës së fortë të udhëheqjes nga Gaza, ndërsa rikthimi i Meshaalit do të nënkuptonte një rol më të madh të krahut politik në diasporë dhe mundësi për riformatim të strategjisë në arenën ndërkombëtare.
Lideri i ri pritet të ketë mandat njëvjeçar, në një kohë kur diskutimet ndërkombëtare për të ardhmen e Gazës, rindërtimin pas luftës dhe strukturën e qeverisjes mbeten në fokus të diplomacisë rajonale dhe globale.
Analistët vlerësojnë se vendimi i Hamasit do të ndikojë jo vetëm në dinamikat e brendshme palestineze, por edhe në raportet me Izraelin dhe ndërmjetësuesit ndërkombëtarë, në një periudhë kur situata në terren mbetet e brishtë dhe e paqëndrueshme. /Telegrafi/