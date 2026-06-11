Haiti detyrohet të ndryshojë modelin e fanellës përpara Kupës së Botës 2026 – FIFA-s nuk i pëlqeu një detaj
Kthimi i shumëpritur i Haitit në Kupën e Botës është lënë në hije nga një mosmarrëveshje rreth fanellës së ekipit për turneun më të madh në botë.
Kombi i Karaibeve është kualifikuar për në fazën më të madhe të futbollit për herë të parë në 52 vjet dhe do të përballet me Skocinë, Brazilin dhe Marokun në fazën e grupeve.
Megjithatë, vetëm pak ditë para fillimit të turneut, FIFA e hodhi poshtë dizajnin origjinal të fanellës së ekipit.
Seti, i krijuar nga prodhuesi kolumbian Saeta, paraqiste imazhe të frymëzuara nga Beteja e Vertieres në vitin 1803, një moment vendimtar në Revolucionin Haitian që ndihmoi në sigurimin e pavarësisë së vendit.
Elemente të flamurit haitian u përfshinë gjithashtu në dizajn.
Sipas rregulloreve të FIFA-s, fanellat e ekipeve kombëtare nuk mund të përmbajnë mesazhe, slogane ose imazhe politike, fetare ose personale.
Si rezultat, organi drejtues kërkoi modifikime përpara se të miratonte fanellën për përdorim në Kupën e Botës.
Saeta e mbrojti konceptin, duke deklaruar se dizajni ishte menduar si një nderim për njerëzit që ndihmojnë në formësimin e së ardhmes së Haitit dhe jo si një deklaratë politike.
Prodhuesi që atëherë ka rënë dakord të ndryshojë fanellën për t'u përputhur me kërkesat e FIFA-s. /Telegrafi/