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Kthimi i shumëpritur i Haitit në Kupën e Botës është lënë në hije nga një mosmarrëveshje rreth fanellës së ekipit për turneun më të madh në botë.

Kombi i Karaibeve është kualifikuar për në fazën më të madhe të futbollit për herë të parë në 52 vjet dhe do të përballet me Skocinë, Brazilin dhe Marokun në fazën e grupeve.

Megjithatë, vetëm pak ditë para fillimit të turneut, FIFA e hodhi poshtë dizajnin origjinal të fanellës së ekipit.

Seti, i krijuar nga prodhuesi kolumbian Saeta, paraqiste imazhe të frymëzuara nga Beteja e Vertieres në vitin 1803, një moment vendimtar në Revolucionin Haitian që ndihmoi në sigurimin e pavarësisë së vendit.

Elemente të flamurit haitian u përfshinë gjithashtu në dizajn.

Sipas rregulloreve të FIFA-s, fanellat e ekipeve kombëtare nuk mund të përmbajnë mesazhe, slogane ose imazhe politike, fetare ose personale.

Si rezultat, organi drejtues kërkoi modifikime përpara se të miratonte fanellën për përdorim në Kupën e Botës.

Saeta e mbrojti konceptin, duke deklaruar se dizajni ishte menduar si një nderim për njerëzit që ndihmojnë në formësimin e së ardhmes së Haitit dhe jo si një deklaratë politike.

Prodhuesi që atëherë ka rënë dakord të ndryshojë fanellën për t'u përputhur me kërkesat e FIFA-s. /Telegrafi/

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