Haaland sfidon logjikën – Si mund të arrijë deri në 260 gola me Norvegjinë
Erling Haaland po vazhdon të shkruajë histori me fanellën e Norvegjisë dhe, nëse ruan ritmin aktual, shifrat që mund të arrijë në fund të karrierës së tij ndërkombëtare duken thuajse të pabesueshme.
Sulmuesi norvegjez ishte një nga heronjtë e fitores 2-1 ndaj Bregut të Fildishtë në fazën e 1/16-ave të Kupës së Botës 2026, duke realizuar golin vendimtar që i siguroi Norvegjisë kualifikimin në çerekfinale për herë të parë në histori.
Pas ndeshjes, Haaland festoi së bashku me tifozët në ceremoninë tashmë ikonike "Viking Row", ndërsa atmosfera në Dallas tregoi se Norvegjia po jeton një nga momentet më të mëdha të futbollit të saj.
Goli më i rëndësishëm me kombëtaren
Edhe pse goli ndaj Bregut të Fildishtë nuk ishte më spektakolari në karrierën e tij, një goditje jo perfekte pas asistimit të Patrick Berg, ai ishte pa dyshim më i rëndësishmi.
Norvegjia u bë kombëtarja e parë evropiane që siguroi kalimin në fazën tjetër të turneut, duke bërë atë që nuk arritën ta realizonin Gjermania dhe Holanda. Tashmë e pret një përballje gjigante ndaj Brazilit.
Ky gol i dha një tjetër dimension statistikave të jashtëzakonshme të Haalandit, i cili deri më tani kishte grumbulluar shumë gola ndaj kundërshtarëve si Moldavia, Rumania, Kazakistani apo Gjibraltari, por pa pasur mundësinë të shkëlqente në një turne madhor, pasi Norvegjia nuk ishte kualifikuar në asnjë kompeticion të madh gjatë karrierës së tij.
Statistika që frikësojnë rivalët
Me golin ndaj Bregut të Fildishtë, Haaland ka arritur në 60 gola në vetëm 53 ndeshje me kombëtaren, një mesatare e jashtëzakonshme prej një goli çdo 72 minuta.
Në Kupën e Botës 2026 ai ka realizuar pesë gola në vetëm tri ndeshje, duke u renditur menjëherë pas Lionel Messit në listën e golashënuesve më të mirë të turneut.
Rooney: Ai i përket këtij niveli
Ish-kapiteni i Anglisë, Wayne Rooney, vlerësoi ndikimin vendimtar të sulmuesit norvegjez.
"Norvegjia është një skuadër shumë e mirë dhe kjo falë atij njeriu. Me golat e tij ai ka treguar se i përket nivelit të Kupës së Botës. Nuk ishte shumë i përfshirë në lojë, por shënoi golin që vendosi gjithçka".
Forma e tij është mbresëlënëse edhe në ndeshjet zyrtare. Haaland ka shënuar në secilën nga 13 paraqitjet e fundit konkurruese me Norvegjinë, duke realizuar plot 25 gola gjatë kësaj periudhe.
Ai ishte vendimtar edhe në eliminatoret, ku shënoi dy gola në fitoren 4-1 ndaj Italisë që i siguroi Norvegjisë kualifikimin në turneun e parë madhor që nga Euro 2000.
Në Botërorin 2026 ai realizoi dy gola ndaj Irakut, dy të tjerë kundër Senegalit dhe më pas golin e fitores ndaj Bregut të Fildishtë.
Edhe pse në ndeshjen e fundit nuk ishte lojtari më dominues në fushë, ai tregoi sërish instinktin e një golashënuesi të lindur.
Në 90 minuta ai regjistroi vetëm 27 prekje të topit dhe 10 pasime, por mjaftoi një moment për të vendosur fatin e sfidës.
Një tifoz norvegjez u shpreh:
"Ai është gjithçka për ne. Është vendimtar në momentet më të rëndësishme. Falë tij u kualifikuam dhe falë tij fituam sot. Është lojtari më i madh që ka pasur ndonjëherë Norvegjia".
A mund të arrijë deri në 260 gola?
Statistikat aktuale e bëjnë Haalandin një rast unik në futbollin ndërkombëtar.
Për krahasim, rekordmeni aktual i futbollit të meshkujve është Cristiano Ronaldo me 145 gola në 231 ndeshje për Portugalinë, ose një gol çdo 1.59 ndeshje.
Haaland, ndërkohë, ka 60 gola në 53 ndeshje, që do të thotë një gol çdo 0.88 ndeshje.
Nëse vazhdon me këtë ritëm, ai mund ta barazojë rekordin aktual të Ronaldos rreth ndeshjes së tij të 128-të me Norvegjinë, kur do të jetë vetëm 32 vjeç.
Madje, në një skenar ideal ku Norvegjia kualifikohet rregullisht në turnetë e mëdhenj dhe Haaland vazhdon të luajë deri në moshën 41-vjeçare, llogaritjet teorike tregojnë se ai mund të arrijë deri në 260 gola ndërkombëtarë.
Natyrisht, ky është vetëm një projeksion statistikor, pasi faktorë si dëmtimet, forma fizike, jetëgjatësia sportive dhe rezultatet e Norvegjisë në të ardhmen mund të ndikojnë ndjeshëm në këto shifra.
Megjithatë, një gjë duket e sigurt: Erling Haaland po ndërton një trashëgimi që mund ta vendosë mes futbollistëve më të mëdhenj në historinë e kombëtareve dhe tashmë konsiderohet simboli më i madh i futbollit norvegjez. /Telegrafi/