Haaland pas triumfit historik: Kjo është nata më e çmendur në historinë e Norvegjisë
Erling Haaland ka reaguar pas fitores së madhe 2-1 të Norvegjisë ndaj Brazilit në 1/8 e finales së Kupës së Botës, një rezultat që ka futur historinë në një kapitull të ri për futbollin norvegjez.
Sulmuesi i Manchester City-t e përshkroi momentin si një nga më të mëdhenjtë në historinë e vendit të tij, ku ai shënoi të dy golat.
“Kjo është, mendoj, dita dhe nata më e çmendur në historinë e Norvegjisë”, u shpreh Haaland pas ndeshjes.
Pas fishkëllimës së fundit, emocionet shpërthyen në kampin norvegjez ku Haaland dhe disa nga lojtarët u panë duke shpërthyer në lot, të prekur nga arritja historike dhe kalimi në fazën çerekfinale.
“Shpresoj që kjo do të frymëzojë krenari për të luajtur për Norvegjinë. Të luash për ekipin kombëtar është një gjë jashtëzakonisht e madhe. Sinqerisht, nuk mendoja shumë për këtë kur isha më i ri, por tani e kuptoj vërtet vlerën e tij”, shtoi ai.
Haaland foli edhe për paraqitjen e tij personale, duke theksuar instinktin e tij në finalizim: “Nëse kam një ose dy raste, zakonisht shënoj. Nuk e di saktësisht si e bëj, por gjithçka ka të bëjë me përqendrimin dhe besimin se shansi do të vijë”, tha Haaland.
Me këtë ndeshje, Haaland ka arritur një shifër mbresëlënëse prej 62 golash në 54 paraqitje për Norvegjinë, duke konfirmuar statusin e tij si një nga sulmuesit më të rrezikshëm në botën e futbollit.
Fitorja ndaj Brazilit mbetet një moment historik për Norvegjinë, që vazhdon ëndrrën e saj në Kupën e Botës me vetëbesim të lartë dhe një brez të ri që po shkruan histori. /Telegrafi/