Haaland mbante ndaj Arsenalit një pajisje në krah që e ndihmon të jetë një “bishë” sulmuese
Manchester City e mposhti Arsenalin me rezultatin 2-1 në derbin e xhiros, duke bërë një hap të madh në garën për titullin e kampionatit anglez. Heroi i ndeshjes ishte Erling Haaland, i cili realizoi golin vendimtar në minutën e 65-të dhe i siguroi ekipit të tij tri pikë shumë të rëndësishme.
Përveç golit, vëmendje të madhe mori edhe një episod i pazakontë gjatë takimit. Në një duel të fortë mes Haalandit dhe qendërmbrojtësit të Arsenalit, Gabriel, braziliani arriti t’ia grisë fanellën sulmuesit norvegjez.
Haaland u detyrua të largohej për pak çaste nga fusha për të ndërruar uniformën, dhe pikërisht atëherë u pa duke mbajtur një pajisje të vogël në pjesën e sipërme të krahut.
Bëhet fjalë për një monitor të vazhdueshëm të glukozës (CGM), teknologji që mundëson matjen dhe ndjekjen e nivelit të sheqerit në trup në kohë reale.
Pajisja lexon të dhëna nga lëngu ndërqelizor dhe i transmeton ato pa tel në një pajisje të lidhur, duke i dhënë sportistit dhe stafit një pasqyrë të qartë mbi gjendjen energjike të organizmit gjatë aktivitetit fizik.
Haaland njihet për kujdesin maksimal ndaj detajeve në përgatitjen fizike. Ky lloj monitorimi e ndihmon atë të menaxhojë më mirë shpenzimin e energjisë dhe rikuperimin, duke optimizuar mënyrën se si trupi përdor burimet gjatë ndeshjes.
Një element kyç lidhet edhe me stabilitetin e insulinës: luhatjet e mëdha mund të ndikojnë në mënyrën si reagon organizmi ndaj ngarkesës, duke rritur rrezikun e lodhjes apo problemeve fizike. Prandaj, një kontroll më i saktë i këtyre parametrave mund të shërbejë si mjet shtesë për ruajtjen e balancës dhe parandalimin e dëmtimeve.
Edhe pse në të kaluarën ka pasur periudha të shoqëruara me lëndime, Haaland duket se po gjen vazhdimësi këtë sezon.
Ai ka zhvilluar 46 ndeshje, ka shënuar 34 gola dhe ka dhënë 7 asistime, ndërsa Manchester City mbetet në garë të fortë për titullin kampion. /Telegrafi/