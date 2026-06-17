Haaland e nis për mrekulli Botërorin me dy gola, Norvegjia heq qafe Irakun
Norvegjia e ka nisur me fitore aventurën në Kupën e Botës, duke mposhtur Irakun me rezultat bindës 4-1 në ndeshjen e parë të Grupit I.
“Vikingët” e nisën më mirë takimin dhe kaluan në epërsi në minutën e 29-të, kur Erling Haaland shfrytëzoi një asistim të Wolfe për të realizuar nga afërsia për 1-0.
Iraku reagoi dhjetë minuta më vonë, kur Hussein shënoi një gol të bukur me kokë për të barazuar shifrat në 1-1.
Megjithatë, gëzimi i irakianëve zgjati vetëm katër minuta. Haaland përfitoi nga një gabim i portierit kundërshtar dhe realizoi golin e tij të dytë personal në ndeshje për t’i rikthyer epërsinë Norvegjisë me rezultat 2-1.
Edhe në pjesën e dytë skandinavët dominuan lojën dhe arritën ta thellojnë avantazhin. Në minutën e 76-të, Leo Østigård shënoi për 3-1 pas një asistimi nga Martin Ødegaard.
Në minutën e fundit të ndeshjes, pas një tollovie në zonë, Hussein devijoi topin në portën e tij, duke vulosur rezultatin përfundimtar 4-1 në favor të norvegjezëve.
Pas kësaj fitoreje, Norvegjia kryeson Grupin I me tri pikë, po aq sa ka edhe Franca. Në ndeshjen e ardhshme, norvegjezët do të përballen me Senegalin. /Telegrafi/