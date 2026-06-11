Gwyneth Paltrow promovon një vendbanim luksoz në Izrael dhe shkaktoi një stuhi reagimesh nga fansa: A i lexoni lajmet?
Gwyneth Paltrow është kritikuar ashpër për reklamimin e pasurive të patundshme luksoze në Izrael. Në rrjete sociale, aktivistë dhe figura të shumta publike e quajnë veprimin e saj bashkëpunim në gjenocid.
Një aktore dhe sipërmarrëse amerikane po përballet me një valë kritikash të ashpra në mediat sociale pasi filmoi një reklamë për një projekt banesash luksoze në Izrael.
Ajo u shfaq në një video promovuese për "51Park", një kompleks i ri apartamentesh elitare të vendosur në qytetin e Herzliya-s. Është një qytet izraelit që u krijua në tokën ku ndodhej më parë fshati palestinez Al-Haram.
Videoja promovuese hapet me pamje të Paltrow-t duke u zgjuar në apartamentin e saj dhe duke dalë për vrap në Parkun Qendror të Nju Jorkut. Në fund të videos, Paltrow hipën në makinë dhe i tregon shoferit destinacionin: "51 Park". Kur shoferi e pyeti: "Nju Jork?", aktorja u përgjigj: "Herzliya, Izrael".
Edhe pse videoja origjinale e publikuar nga kompania Aviv nga Melisron në YouTube dhe Instagram nuk tërhoqi shumë vëmendje në fillim, gjërat ndryshuan plotësisht kur u shkarkua dhe u shpërnda nga profile të tjera.
Kjo shkaktoi një mori komentesh negative, përfshirë reagimet e shumë figurave publike.
Alana Hadid, aktiviste pro-palestineze dhe motra e modeleve të famshme Bella dhe Gigi Hadid, u habit nga veprimi i aktores:
“Njeri, niveli i këtij kapitalizmi të çmendur është tronditës”, shkroi Hadid në Instagram, “Brutal. Vajzë, a ke hapur ndonjëherë gazetë apo ke parë lajme? Kjo nuk është as mungesë e ndjenjës së realitetit, kjo është bashkëfajësi e mirëfilltë”.
Hadid më vonë e ndau postimin në Instagram Story me pyetjen: "Kush tjetër po e bllokon këtë budalla?".
Influencuesi i njohur Matt Bernstein ishte gjithashtu i ashpër, i cili iu drejtua drejtpërdrejt aktores: "Je shumë e pasur për të reklamuar apartamente të aparteidit. Niveli i lakmisë dhe i rënies morale është vërtet i pakuptueshëm."
Komentet vërshonin duke e kritikuar dhe madje duke e ofenduar, dhe aktorja Selma Blair i doli në mbrojtje, duke thënë: "E dua edhe më shumë tani". /Telegrafi/