Grupi humanitar i OKB-së paralajmëron për përkeqësim të situatës në Iran
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) thotë në përditësimin e saj të fundit se situata humanitare në Iran po përkeqësohet ndërsa armiqësitë u përhapën në të gjithë vendin.
Midis 17 marsit dhe 3 prillit, viktimat civile u rritën ndjeshëm me sulme të raportuara në aeroporte, spitale, zona banimi, tregje, shkolla, vende industriale dhe vende të trashëgimisë kulturore, thotë grupi.
OCHA thekson se nga fillimi i luftës deri më 30 mars në Iran:
Mbi 2,100 civilë janë vrarë
Mbi 27,900 njerëz janë plagosur
Mbi 3.8 milionë njerëz janë "prekur"
Dhe, nga fillimi i luftës deri më 1 prill, më shumë se 115,000 njësi civile janë dëmtuar, shton ajo.
OCHA gjithashtu thotë: "Sulmet në infrastrukturën kritike dhe vendet industriale kanë ndërprerë shërbimet bazë duke përfshirë energjinë elektrike, ujin dhe telekomunikacionin, duke çuar gjithashtu në rritjen e rreziqeve të menjëhershme dhe afatgjata mjedisore dhe shëndetësore". /Telegrafi/