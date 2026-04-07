Gruaja që luante lotari për dekada fiton çmimin prej 1.1 milion dollarësh
Një grua nga Michigan që ka luajtur Lotto 47 të Lotos së Michiganit dy herë në javë për dekada me radhë së fundmi fitoi një çmim kryesor prej 1.1 milion dollarë — duke treguar se këmbëngulja e saj shpërbleu më në fund pas shumë viteve lojë.
Ajo bleu biletën fituese për shortin e 21 marsit, ku numrat e saj përputheshin me secilin nga numrat e nxjerrë të tërheqjes.
Fituesja, e cila zgjodhi të mbetej anonime, ka luajtur rregullisht Lotto 47 që nga fillimi i lojës, duke blerë biletat çdo të mërkurë dhe të shtunë.
Pas lajmit të fitimit, fqinjët e njoftuan për rezultatin dhe ajo çmenduri u konfirmua kur e pa vetë biletën fituese.
Fituesja zgjodhi të marrë shumën e plotë si pagesë me njëherë, rreth 762 mijë dollarë, dhe planifikon ta vendosë shumicën e shumës në kursime.
Ndryshe, ky fitim vjen pas viteve të lojës së rregullt, duke treguar se ndonjëherë durimi dhe këmbëngulja në lotari mund të çojnë në çmime të mëdha për lojtarët që nuk heqin dorë. /Telegraf/