Gruaja e yllit të Brazilit që po rrëmben vëmendje në Kupën e Botës
Bruno Guimaraes është një nga lojtarët më në formë të Botërorit 2026, duke u shndërruar në liderin e asistimeve të turneut.
Ai ka regjistruar katër asistime në katër ndeshje me Brazilin, përfshirë një asist ndaj Marokut, dy në ndeshjen kundër Haitit dhe asistin vendimtar në golin e fitores ndaj Japonisë në fazën eliminatore.
Performanca e tij ka qenë një nga pikat kryesore të Brazilit në këtë turne dhe ka rritur edhe më shumë vëmendjen e klubeve të mëdha evropiane, me raportime që përmendin interes nga Arsenal.
Bruno dhe Ana
Jashtë fushës, ai mbështetet fuqishëm nga familja e tij.
Bashkëshortja e tij, Ana Guimaraes, ndodhet në Kupën e Botës së bashku me dy fëmijët e tyre, duke e ndjekur nga afër çdo ndeshje dhe duke qenë një nga mbështetjet e tij më të mëdha emocionale gjatë turneut.
Ana
Historia e tyre e dashurisë ka nisur në vitin 2019, kur Bruno luante ende për Athletico Paranaense dhe ende nuk kishte debutuar me kombëtaren e Brazilit.
Më pas, në vitin 2020, ai u transferua te Lyon në Francë, ku çifti vazhdoi jetën së bashku, përpara se të vendosej në Angli pas kalimit të tij te Newcastle United.
Bruno dhe Ana
Çifti kurorëzoi dashurinë më 7 qershor 2023, në një ceremoni madhështore pranë statujës së Krishtit Shpëtimtar në Rio de Janeiro, një moment shumë emocional ku si Bruno ashtu edhe Ana nuk i mbajtën dot lotët gjatë betimeve të tyre.
Ata kanë dy fëmijë: djalin Mateo, të lindur në vitin 2020, dhe djalin e dytë Pietro, të lindur në vitin 2024.
Bruno dhe Ana
Sot, ndërsa Bruno shkëlqen në skenën më të madhe të futbollit botëror, Ana dhe fëmijët e tyre vazhdojnë ta mbështesin nga afër, duke e shoqëruar në këtë rrugëtim të madh në Kupën e Botës dhe duke festuar çdo sukses të tij si familje. /Telegrafi/
Bruno dhe Ana