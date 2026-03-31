Gruaja arratiset guximshëm nga policët e Michiganit duke u larguar nëpër dritaren e makinës së policisë
Një grua me urdhër arresti arriti të arratiset në mënyrë spektakolare nga një automjet policor në Muskegon Heights, Michigan, të shtunën.
Ajo ishte vendosur në sediljen e pasme të makinës ndërsa policia kontrollonte automjetin, por një kalimtar kapte momentin me video.
Në pamje shihet gruaja duke u futur nëpër një dritare pjesërisht të hapur, edhe pse kishte duart e lidhura, dhe më pas duke shkuar larg vendngjarjes.
Oficerët u kthyen tek makina dhe gjetën se ajo ishte zhdukur.
Më vonë, autoritetet lidhën të arratisurën me një incident të thyerjes së pronës në zonë.
Policia po heton dhe kërkon informacion nga qytetarëve për të identifikuar dhe kapur gruan.
Top Lajme
Jobs
Real Estate