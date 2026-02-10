Grevat e punonjësve të hekurudhave dhe aeroporteve në Itali do të prishin udhëtimet e mijëra udhëtarëve këtë muaj
Udhëtarët për në Itali duhet të përgatiten për ndërprerje të fluturimeve dhe shërbimeve hekurudhore këtë muaj.
Grevat në të gjithë vendin do të godasin transportin ajror më 16 shkurt, ndërsa trenat në të gjithë vendin do të preken më 27 dhe 28 shkurt.
Sipas ligjit italian, disa shërbime janë të garantuara. Ja çfarë duhet të dinë udhëtarët, transmeton Telegrafi.
Pritet që ndërprerje të rënda të ndikojnë në transportin ajror të hënën, më 16 shkurt, duke shkaktuar dhimbje koke për pushuesit që shkojnë në pistat e skive të Italisë dhe Lojërat Olimpike Dimërore.
Stafi i transportuesit kryesor ITA Airways ka planifikuar një grevë 24-orëshe nga mesnata.
Fluturimet nëpër aeroportet e Italisë, duke përfshirë Milan Malpensa, Milan Linate, Romë Fiumicino, Venecia Marco Polo dhe Aeroportin Valerio Catullo të Veronës, pritet të preken.
Sindikatat që përfaqësojnë pilotët, asistentët e fluturimit dhe stafin tokësor po marrin pjesë në grevë.
Legjislacioni italian i aviacionit do të thotë se ende ka intervale kohore të garantuara kur shërbimet duhet të operojnë. Këto do të jenë nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 10 të mëngjesit dhe nga ora 6 e mbrëmjes deri në orën 9 të mbrëmjes.
Megjithatë, ITA ka 314 fluturime të planifikuara më 16 shkurt, sipas të dhënave nga Cirium, me gati 70 përqind të nisjeve jashtë orarit të garantuar.
Greva industriale mund të ndikojë midis 25,000 dhe 27,000 pasagjerë, përveç anulimeve ose ndërprerjeve të mundshme në ditët para dhe pas grevës.
Studentët e fluturimit të Vueling Airlines pritet gjithashtu të dalin në grevë të hënën për të gjithë ditën.
Një grevë nga stafi tokësor nga Airport Handling dhe ALHA është planifikuar edhe në aeroportet Milan Linate dhe Milan Malpensa më 16 shkurt.
Udhëtarët nxiten të kontrollojnë me linjën e tyre ajrore ose operatorin turistik për përditësime. Më shumë kaos udhëtimi pritet të ndodhë në fund të muajit.
Stafi i hekurudhës shtetërore italiane Ferrovie dello Stato Italiane (FS) do të dalë në grevë për 24 orë. Greva do të fillojë në orën 21:00 të premten, më 27 shkurt dhe do të përfundojë në orën 20:59 të shtunën, më 28 shkurt. Trenat rajonalë, me shpejtësi të lartë Frecce dhe Intercity ka të ngjarë të preken të gjithë. /Telegrafi/