Gratë nuk janë krijuar për të lindur shtrirë në shpinë: Çfarë thotë shkenca
Ekspertët shpjegojnë se ky pozicion nuk është natyral dhe mund ta bëjë lindjen më të vështirë se sa duhet
Për mijëra vite, në mbarë botën, gratë kanë lindur në pozicione vertikale – të gjunjëzuara, të ulura apo duke u mbështetur përpara. Madje, edhe figura historike si Kleopatra përmenden se kanë lindur në pozicione të tilla. Në fakt, qëndrimi i ulur mund të zgjerojë diametrin e legenit me të paktën 2.5 centimetra, ndërsa graviteti e bën procesin e lindjes më të lehtë.
Atëherë pse sot kaq shumë gra lindin të shtrira në shpinë?
Sipas Janet Balaskas, themeluese e Active Birth Centre në Mbretërinë e Bashkuar, ekziston një mungesë e përgjithshme njohurie si te profesionistët ashtu edhe te gratë shtatzëna për fiziologjinë e lindjes. Në vitin 1982, ajo publikoi një manifest për “lindjen aktive”, ku theksohej se në të gjitha kulturat dhe në të gjitha epokat, gratë kanë lindur spontanisht në pozicione vertikale ose të përkulura.
Ajo argumenton se praktika moderne e lindjes në shpinë është jo logjike, pasi e bën procesin më të ndërlikuar dhe më të kushtueshëm, duke e kthyer një proces natyral në një ndërhyrje mjekësore, ndërsa gruan në një paciente pasive. Sipas saj, asnjë specie tjetër nuk përdor një pozicion kaq të pafavorshëm në një moment kaq të rëndësishëm.
Edhe ekspertë të tjerë pajtohen me këtë qëndrim. Profesorja e mamisë në Western Sydney University, Hannah Dahlen, ka theksuar se lindja në shpinë është një fenomen relativisht i ri, shkruan BBC, përcjell Telegrafi.
Si u përhap lindja në shpinë?
Vetëm gjatë 300–400 viteve të fundit, lindja në këtë pozicion është bërë e zakonshme. Një nga figurat kryesore që ndikoi në këtë ndryshim ishte mjeku francez François Mauriceau. Ai argumentonte se lindja e shtrirë ishte më e rehatshme për gruan dhe më e përshtatshme për mjekun mashkull që asistonte lindjen.
Në librin e tij të vitit 1668 “Sëmundjet e grave shtatzëna dhe gjatë lindjes”, ai rekomandonte që gratë të lindnin në shtrat për të shmangur vështirësitë e transportimit pas lindjes.
Një teori tjetër interesante lidhet me mbretin Louis XIV të Francës. Thuhet se ai kishte dëshirë të shikonte lindjet dhe u zhgënjye nga pamja e kufizuar kur gratë lindnin në pozicione vertikale. Për këtë arsye, ai favorizoi pozicionin e shtrirë, i cili më pas u përhap në shoqëri.
Pavarësisht se cili version është i saktë, një gjë është e qartë: ky ndryshim nuk erdhi nga nevojat natyrore të gruas, por nga faktorë socialë dhe mjekësorë.
Çfarë thotë shkenca?
Arsyeja kryesore pse gratë kanë lindur për mijëra vite në pozicione vertikale është e thjeshtë: graviteti. Foshnja duhet të lëvizë poshtë përmes kanalit të lindjes, dhe graviteti e lehtëson këtë proces.
Studimet tregojnë se, kur lihen të lira, gratë instinktivisht përkulen përpara gjatë lindjes dhe zgjedhin pozicione si ulja, qëndrimi në gjunjë apo mbështetja në duar.
Një analizë e vitit 2013, që përfshiu më shumë se 5,200 gra, tregoi se lindja në pozicione vertikale shoqërohet me:
- rrezik më të ulët për lindje me operacion cezarian
- përdorim më të vogël të epiduralit
- më pak raste të dërgimit të foshnjave në kujdes neonatal
Gjithashtu, këto pozicione lidhen me kontraksione më efektive, më pak dhimbje, më pak ndërhyrje si vakum apo pincë, si dhe furnizim më të mirë me oksigjen për foshnjën.
Pse vazhdon ende kjo praktikë?
Pavarësisht këtyre përfitimeve, lindja në shpinë mbetet standard në shumë spitale. Arsyeja kryesore është praktike: ky pozicion është më i përshtatshëm për monitorimin dhe ndërhyrjet mjekësore.
Megjithatë, gjithnjë e më shumë po promovohet koncepti i lindjes aktive, që i jep gruas liri për të lëvizur dhe për të zgjedhur pozicionin më të rehatshëm për të.
Udhëzimet e National Institute for Health and Care Excellence (NICE) në Mbretërinë e Bashkuar rekomandojnë që gratë të shmangin qëndrimin e shtrirë në fazën e dytë të lindjes dhe të zgjedhin pozicionin që u përshtatet më mirë.
Përfundim
Ideja se lindja duhet të bëhet e shtrirë në shpinë nuk është një rregull natyror, por një praktikë që ka evoluar me kohën. Sot, gjithnjë e më shumë ekspertë dhe studime po rikthejnë vëmendjen te pozicionet më natyrale, duke theksuar rëndësinë e lirisë së lëvizjes dhe rolit aktiv të gruas në procesin e lindjes. /Telegrafi/