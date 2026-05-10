Gratë në Turqi shndërrojnë gurët e natyrës në kukulla
Gratë që marrin pjesë në një kurs në Kayseri Maturity Institute po transformojnë gurët e mbledhur nga natyra në kukulla artistike që pasqyrojnë kulturën dhe traditat anadollase.
Dymbëdhjetë pjesëmarrëse të kursit, i hapur brenda institutit, krijojnë kukulla prej guri të veshura me kostume rajonale duke përdorur argjilë qeramike, pëlhurë dhe bojë, nën drejtimin e mësuesve të artizanatit dhe instruktorëve mjeshtërorë.
Drejtori i institutit, Ali Durmus, tha për Anadolu Agency se projekti synon të rikthejë në vëmendje vlerat tradicionale të vendit.
“Praktikantët tanë mbledhin gurë të sheshtë nga natyra dhe i kalojnë nëpër procese të ndryshme për t’i kthyer në kukulla. Ato përdoren si dekorime, por gjithashtu mund të shiten si suvenire, sidomos në zonat turistike, duke krijuar të ardhura ekonomike”, ka thënë ai.
Sipas tij, në fund të kursit organizohet edhe një ekspozitë ku prezantohen punimet e realizuara nga pjesëmarrëset.
Mësuesja e artizanatit, Mehtap Savran, shpjegoi se kukullat krijohen duke përdorur gurë si bazë të trupit, ndërsa rrobat modelohen me argjilë qeramike.
“Në përgjithësi preferojmë veshje që pasqyrojnë traditat dhe historinë rajonale. Përpiqemi të krijojmë kukulla që reflektojnë kulturën tonë”, tha ajo.
Savran shtoi se për përgatitjen e argjilës përdoren ngjitës, niseshte gruri dhe glicerinë, materiale që ndihmojnë në formimin e trupit dhe veshjeve të kukullave.
“Natyra na i jep gurët falas dhe ne i transformojmë ato në kukulla”, tha ajo, duke theksuar se shumë prej pjesëmarrëseve i përdorin punimet si dekor për shtëpi, dhurata apo edhe për shitje.
Njëra nga pjesëmarrëset, Nuriye Akkaya, 70 vjeçe, tha se kursi e ndihmon të kalojë kohën e lirë në mënyrë produktive dhe të gjejë lumturi përmes krijimtarisë dhe shoqërisë.
Ndërsa Serpil Nalçacioglu, 57 vjeçe, e përshkroi aktivitetin si “terapi”. /AA/