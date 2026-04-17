Grabitje spektakolare në Napoli - 25 pengje dhe arratisje përmes kanalizimeve
Disa persona të armatosur grabitën një bankë në mes të ditës në Napoli, duke marrë peng 25 persona para se të arratiseshin përmes një tuneli.
Tre të dyshuar të armatosur hynë në një degë të bankës Crédit Agricole dhe mbajtën të punësuarit dhe klientët për gati dy orë.
Grabitësit mbanin maska që paraqisnin aktorë të famshëm, raportojnë mediat.
Megjithëse të armatosur, pengjet më vonë deklaruan se grupi veproi në mënyrë profesionale dhe nuk përdori dhunë fizike, por i mbylli të gjithë në një dhomë ndërsa kryente grabitjen.
Ndërsa njësitë elitare të Karabinierëve po përgatiteshin të hynin me forcë në ndërtesë, të dyshuarit u arratisën përmes një vrime të hapur paraprakisht në dysheme, që çonte në sistemin e kanalizimeve të qytetit.
Banda kishte në shënjestër kasetat e sigurisë dhe jo kasafortën kryesore, duke vjedhur sende me vlerë nga qindra kaseta private, çka e bën të vështirë vlerësimin e humbjes totale.
Të 25 pengjet u liruan përfundimisht. Pavarësisht një operacioni të gjerë kërkimi që përfshiu qen gjurmues dhe kontrolle në kanalizime, të dyshuarit ende janë në arrati. /Telegrafi/