Grabitje nën kërcënimin e thikës në Fushë Kosovë, arrestohen dy persona
Dy persona janë arrestuar në Fushë Kosovë nën dyshimin për grabitje, njofton Policia e Kosovës në raportin 24-orësh.
Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur më 9 prill rreth orës 17:40, ku dy të dyshuar meshkuj kosovarë, nën kërcënimin e një mjeti të mprehtë, dyshohet se u kanë grabitur një shumë të hollash dy viktimave, po ashtu meshkuj kosovarë.
Pas arrestimit, të dyshuarit janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje, ndërsa rasti është duke u hetuar. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate