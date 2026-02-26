Grabitje në tentativë në një market në Lipjan, ankuesja dërgohet për tretman në QKUK
Policia e Kosovës ka bërë të ditur një rast të grabitjes në tentativë në Lipjan.
Rasti ka ndodhur në rrugën “Skënderbeu” në Lipjan, të mërkurën në ora 21:30.
“Ankuesja femër kosovare, ka raportuar se deri sa ishte në vendin e saj të punës në market kishte hyrë një person i dyshuar me armë të mprehtë (thikë) dhe kishte tentuar të grabit gjësende, por i njëjti nuk kishte arrit të marr asgjë dhe kishte ikur në drejtim të panjohur”, thuhet në raport.
Policia njofton se ankuesja është dërguar për tretman mjekësor në QKUK pasi që e njëjta ishte e shqetësuar.
Rasti po hetohet. /Telegrafi/
