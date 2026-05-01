Grabitet me armë banka në Kentucky, autori vret 2 punonjës dhe arratiset
Gjatë grabitjes së armatosur të një banke në qytetin Berea, në shtetin amerikan të Kentucky, u vranë dy punonjës dhe policia është në kërkim të sulmuesit, njoftuan autoritetet.
Sipas Policisë Shtetërore të Kentuckyt, një burrë i maskuar dhe i veshur me një bluzë me kapuç hyri në një degë të Bank of America dhe qëlloi dy punonjës, një burrë dhe një grua, të cilët vdiqën në vend.
Policia tha se është duke u zhvilluar një kërkim i gjerë, ku janë përfshirë forcat lokale dhe shtetërore të sigurisë, si dhe FBI.
Helikopterë, dronë dhe qen policie po përdoren në kërkim, ndërsa hetuesit po mbledhin pamje nga kamerat e mbikëqyrjes dhe informacione nga terreni.
Policia u bëri thirrje banorëve të jenë vigjilentë dhe të raportojnë çdo sjellje të dyshimtë.
Shkollat në zonë u mbyllën përkohësisht gjatë kërkimeve. /Telegrafi/