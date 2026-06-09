Kubën e godet tërmeti më i fortë në gati 150 vjet
Një tërmet historikisht i fortë goditi bregun veriperëndimor të Kubës të hënën, sipas raporteve zyrtare, duke lëkundur pjesë të Kubës, Meksikës dhe Floridës që zakonisht nuk janë të prirura ndaj tërmeteve.
USGS mati tërmetin me një magnitudë 6.1 ballë në një thellësi të vogël prej 26 km dhe epiqendrën e tij 104 km në perëndim-veriperëndim të Mantua, Kubë, rreth dy deri në katër orë me makinë nga kryeqyteti Havana, transmeton Telegrafi.
Tërmeti i së hënës ishte i pazakontë për këtë zonë të Karaibeve, tha Paul Earle, një sizmolog në USGS, duke vënë në dukje se tërmeti ndodhi brenda një pllake tektonike, ku tërmetet zakonisht janë më të shpërndara dhe më pak të shpeshta sesa kur ndodhin përgjatë kufijve të pllakave.
Një tërmet kaq i fortë nuk kishte goditur brenda 322 km nga tërmeti i së hënës që nga viti 1880, kur një tërmet me magnitudë 6.0 ballë goditi pranë San Cristobal, Kubë, tha Earle.
Autoritetet nuk kanë raportuar ende ndonjë dëmtim të madh apo viktima, por tërmeti shkaktoi shqetësim në Kubë, ku dekada të tëra krize ekonomike kanë lënë ndërtesat në gjendje të keqe. Ndërprerjet e vazhdueshme të energjisë në të gjithë rajonin kanë vështirësuar komunikimin.
"Ndihej i fortë. Nuk kisha ndjerë kurrë diçka të tillë", tha Yusmila Hernandez, 44 vjeç, në shtëpinë e saj në Pinar del Rio, në Kubën perëndimore.
"Njerëzit vrapuan jashtë, të gjithë të frikësuar. As nuk mund ta shpjegoj. Ndihesha sikur asnjë tërmet nuk ishte ndjerë kurrë këtu më parë", tha Hernandez.
USGS raportoi se dridhjet u ndjenë edhe në Florida. Në Meksikë, tërmeti u ndje në qendrat turistike të Cancun, Playa del Carmen dhe Tulum në gadishullin Jukatan të vendit. Banorët dhe punëtorët në qendrën e qytetit të Cancun, të pamësuar me tërmete të forta, evakuuan ndërtesat.
Protokollet e emergjencës u aktivizuan në shtetet Jukatan dhe Quintana Roo të Meksikës, por ende nuk ka pasur raportime për dëme, thanë guvernatorët e shtetit në mediat sociale.
Sipas Shërbimit Kombëtar të Motit të SHBA-së, nuk u lëshua asnjë paralajmërim ose paralajmërim për cunami pas tërmetit. /Telegrafi/
TREMORS TRAVEL 🫨: A person in Playa Del Carmen, Mexico, walks us through the moment he felt a magnitude 6.1 earthquake reported near Cuba. People felt shaking as far as 400 miles away in Florida. #Mexico #PlayaDelCarmen #Cuba #earthquake #foxweather pic.twitter.com/D3zkm8rkid
— FOX Weather (@foxweather) June 8, 2026