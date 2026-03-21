Google Messages sjell ndarjen e vendndodhjes në kohë reale - si funksionon opsioni i ri në mesazhe
Kompania Google ka filluar të sjellë një funksion të ri në aplikacionin Google Messages, i cili u mundëson përdoruesve të ndajnë vendndodhjen e tyre në kohë reale drejtpërdrejt brenda bisedave.
Kjo opsion i quajtur “real‑time location” po arrin gradualisht në pajisje Android dhe përfaqëson një përmirësim të rëndësishëm krahasuar me dërgimin e vendndodhjes statike përmes një linku.
Përdoruesit tani mund të shpërndajnë lëvizjen e tyre në kohë reale pa u çuar nga aplikacioni i mesazheve, pasi funksioni është i integruar brenda tij përmes sistem‑it Find Hub, që tregon hartën direkt në bisedë.
Kjo veçori është veçanërisht e dobishme kur bëhet fjalë për takime me shokë, kur prisni dikë ose dëshironi të siguroni që një anëtar i familjes ka arritur në destinacionin e tij.
Përdoruesit gjithashtu mund të zgjedhin vetë sa kohë duan të ndajnë vendndodhjen e tyre - ndër opsionet e disponueshme janë ndarje për një orë, ndarje deri në fund të ditës, ndarje që vazhdon deri sa e ndaloni vetë ose një periudhë e personalizuar deri në 24 orë.
Pasi të skadojë koha e zgjedhur, ndarja e vendndodhjes ndalet automatikisht, duke ofruar kontroll dhe privatësi për përdoruesit.
Edhe pse aplikacione të tjera si WhatsApp dhe iMessage kanë pasur këtë veçori prej vitesh, tani Google Messages e integron drejtpërdrejt këtë mundësi, duke e bërë më të lehtë dhe më praktik përdorimin e saj pa u zhvendosur në aplikacione të tjera.
Funksioni po prezantohet gradualisht për përdoruesit në mbarë botën si pjesë e përditësimeve të fundit të Android‑it, kështu që mund të duhet pak kohë derisa të jetë i disponueshëm për të gjithë. /Telegrafi/