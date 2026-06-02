Google do të hapë dyqanin e saj të parë fizik jashtë SHBA-së këtë verë
Google më në fund do të hapë dyqanin e saj të parë fizik jashtë SHBA-së "këtë verë".
Kompania ka njoftuar se dyqani do të hapet në Omotesando, Tokio, Japoni, konkretisht në katin e parë të Omokado në Tokyu Plaza, transmeton Telegrafi.
Dyqani do të shesë pajisje Pixel, produkte Nest, pajisje Fitbit, si dhe aksesorë, dhe gjithashtu do të ofrojë "përvojat më të fundit të IA-së", çfarëdo që të nënkuptojë kjo.
Përveç kësaj, dyqani do të shërbejë si një pikë marrjeje për porositë e bëra nga dyqani online i Google në Japoni.
Stafi i përkushtuar do të jetë në dispozicion për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve të produkteve Google. Do të ofrohen gjithashtu riparime Pixel në vend, si dhe ndihmë për konfigurimin fillestar.
Japonia është e rëndësishme për Google sepse ishte vendi ku ajo hapi për herë të parë një zyrë jashtë SHBA-së.
Kompania është shumë mirënjohëse ndaj klientëve të saj japonezë që e kanë mbështetur atë për kaq shumë vite.
Ky dyqan duket të jetë i pari nga shumë të tjerë që do të vijnë, edhe në vende të tjera. /Telegrafi/